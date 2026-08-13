Ferran Torres pone rumbo a Francia: el PSG ficha al delantero

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Ferran Torres pone rumbo a Francia: el PSG ficha al delantero

Un gran traspaso está a punto de concretarse en el fútbol europeo. Según la información publicada por Marca, el Paris Saint-Germain ha alcanzado un acuerdo con el FC Barcelona para fichar al delantero Ferran Torres. El club parisino ha ofrecido alrededor de 50 millones de euros por el internacional español, una cantidad que ha satisfecho al club catalán. Goal.com informa de que.

Las negociaciones entre ambas partes han concluido con éxito y ahora se espera el anuncio oficial. Anteriormente se informó de que Ferran Torres ya había llegado a un acuerdo personal con el club parisino sobre las condiciones de su contrato. El equipo francés planea convertirlo en una de las piezas clave de su línea ofensiva.

Factores que influyeron en el precio del traspaso

La duración del contrato vigente del jugador también influyó en el valor del traspaso, fijado en torno a los 50 millones de euros. El acuerdo de Ferran Torres con el FC Barcelona debía expirar el 30 de junio de 2027. Este factor permitió al Paris Saint-Germain mantener el precio del traspaso en un nivel aceptable.

Mediante este acuerdo, el club catalán no solo se despide de uno de sus delanteros, sino que también obtiene importantes recursos económicos para realizar nuevos fichajes en el mercado. Se espera que la directiva del FC Barcelona destine los fondos recibidos a reforzar aún más la plantilla.

Cambios en los planes del Paris Saint-Germain

Para el club parisino, este fichaje supone un paso importante para mejorar la calidad de su línea ofensiva y aportar versatilidad a la plantilla. Se prevé que la movilidad y la experiencia de Ferran Torres sean útiles para el equipo de Luis Enrique en las competiciones europeas. Los clubes han acordado todos los últimos detalles y la llegada del jugador a Francia ya está plenamente definida.

Cabe recordar que el internacional español es conocido en todo el mundo por sus destacadas actuaciones con la selección, incluidos sus goles decisivos en la final de la Copa del Mundo. Ahora continuará su carrera en el club parisino y buscará destacar con los colores del campeón de Francia en la nueva temporada.

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