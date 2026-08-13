35 puñaladas: condenado el criminal que conmocionó a Kazajistán

Fotocollage: smartnews.kz

de Kazajistán Concluyó en Shymkent el juicio por el asesinato de Nuray Serikbay, de 21 años, un caso que conmocionó a todo el país, y se dictó la pena máxima contra el acusado.

El tribunal penal de Shymkent declaró culpable a Sherkhan Aimakhan, de 28 años, de este atroz crimen y le condenó a cadena perpetua como castigo.

Tres cargos y una indemnización millonaria

En la vista presidida por el juez Samiddin Temiraliyev, Aimakhan fue declarado culpable de tres delitos graves del Código Penal de la República de Kazajistán:

Artículo 125-1: «Matrimonio forzado»;

Artículo 115-1: «Acoso» (persecución sistemática y coercitiva);

Artículo 99, parte 2, apartado 5: «Asesinato con especial crueldad»

Además de la cadena perpetua, el tribunal obligó al acusado a pagar a la familia de la fallecida, en concepto de daño moral, 25 millones de tenge (unos 54.000 dólares), así como, por daños materiales, 5 millones de tenge (unos 11.000 dólares) de indemnización.

Un rechazo, un secuestro y 35 puñaladas

El terrible suceso ocurrió la noche del 11 de enero de 2026 en Shymkent, cerca de la casa de Nuray Serikbay. Aimakhan le había propuesto matrimonio anteriormente, pero tras recibir una negativa, la secuestró por la fuerza. Aunque sus familiares la llevaron de vuelta a casa y acudieron a la policía, en aquel momento no se abrió ninguna causa penal.

El día del crimen, Aimakhan volvió a perseguir a la joven y le asestó brutalmente 35 puñaladas. La víctima murió en el lugar a causa de las graves heridas sufridas. El criminal fue detenido dos días después, a 10 kilómetros de la ciudad.

La intervención de Tokáyev y las dimisiones en la policía

Tras la tragedia, una ola de indignación pública recorrió el país. El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, intervino personalmente y ordenó investigar la inacción de la policía de Shymkent.

Tras la orden presidencial:

el jefe del departamento de policía de Shymkent y su primer adjunto fueron destituidos;

se abrió una causa penal por negligencia en el cumplimiento de sus funciones contra varios agentes que ignoraron la denuncia de la joven.

Rechazada la versión del «estado de alteración»

La evaluación psiquiátrica forense realizada el 30 de abril determinó que Sherkhan Aimakhan era plenamente consciente de sus actos. Aun así, el acusado no admitió su culpabilidad. En el juicio afirmó que Nuray lo había apuñalado primero y que él había actuado en un estado de alteración. Sin embargo, el tribunal rechazó esta versión por contradecir las declaraciones de la investigación preliminar.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos por Telegram u otras redes sociales.