Apple envió a los usuarios una alerta sobre un ataque de programas espía mercenarios

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Apple envió a los usuarios una alerta sobre un ataque de programas espía mercenarios

Apple ha distribuido una nueva serie de alertas sobre incidentes que amenazan la seguridad de sus dispositivos. Según ixbt.com, el gigante tecnológico envió notificaciones especiales a clientes sospechosos de haber sido objetivo de sofisticados programas espía respaldados por Estados en su iPhone, iPad o Mac. Esta medida representa un paso importante para garantizar la ciberseguridad y alertar a los usuarios a tiempo. Sobre ello, Techcrunch.com informa que.

Según representantes de la empresa citados por TechCrunch, estas alertas se enviaron el jueves a usuarios residentes en 110 países de una sola vez. Hasta la fecha, Apple ha informado a clientes de más de 150 países sobre este tipo de ataques. Estas cifras muestran claramente hasta qué punto se han extendido a escala mundial los programas espía utilizados por los gobiernos.

Novedades de las alertas de seguridad

En un artículo de soporte actualizado en su sitio web, Apple indicó que los usuarios recibirían información directamente mediante una notificación push que aparece en la pantalla bloqueada de su iPhone. Esta notificación insta al propietario a tomar de inmediato las medidas correspondientes. La empresa también actualizó la interfaz de las alertas para facilitar a los usuarios el acceso a información importante sobre los siguientes pasos.

El mensaje recibido incluye el siguiente texto: “Apple ha detectado un ataque de un programa espía mercenario dirigido contra tu iPhone. Puedes tomar medidas ahora mismo para proteger tus datos y tu dispositivo”. Cabe destacar que Apple también envía estas alertas por correo electrónico y cuando el usuario inicia sesión en su cuenta.

Recomendaciones de los expertos y medidas de protección

John Scott-Railton, investigador sénior del grupo Citizen Lab dedicado a la investigación digital, publicó en la red social X (antes Twitter) las primeras informaciones sobre estas alertas de programas espía. Si recibes una notificación de este tipo, no debes ignorarla bajo ningún concepto. Según los expertos, este mensaje no significa necesariamente que tu dispositivo haya sido vulnerado directamente, pero es imprescindible tomar medidas de protección de inmediato para salvaguardar tus datos personales.

La notificación push también ofrece consejos sobre a quién contactar para recibir ayuda. Se recomienda a los usuarios activar Lockdown Mode (modo de protección especial), una función que dificulta considerablemente que los ataques de programas espía tengan éxito. Según Apple, hasta ahora no se ha registrado ningún caso de vulneración exitosa de un dispositivo con Lockdown Mode activado.

Aunque los ataques realizados mediante programas espía son poco frecuentes, el enorme avance de las tecnologías de vigilancia en los últimos años ha facilitado su uso indebido. Estas herramientas suelen emplearse contra críticos y activistas de la sociedad civil. Según el investigador de Citizen Lab Scott-Railton, desde que Apple introdujo sus alertas de seguridad en 2021, estas nuevas notificaciones push han supuesto un gran avance para animar a los usuarios a pedir ayuda y proteger sus dispositivos.

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Abror Shuhratov
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