La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia

Hoy, 8 de agosto, una de las estrellas más famosas del fútbol mundial Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarían. Se estima que la pareja celebrará la ceremonia en la isla de Madeira, Portugal, tierra natal de Ronaldo. Así lo informó The Sun.

Ronaldo y Georgina, que actualmente residen principalmente en Arabia Sauditacelebrarían su boda en Madeira, la isla donde el futbolista nació y creció.

Según los medios locales, la catedral de Funchal, capital de la isla, fue reservada el 8 de agosto para una gran ceremonia. El recinto tiene capacidad para unas 800 personas y allí se celebraría el enlace de la pareja.

Después de la ceremonia, Ronaldo y Georgina se dirigirían con sus invitados al hotel de cinco estrellas Savoy Palace, situado a solo cinco minutos de la catedral. El banquete de boda también se celebraría en este lujoso complejo.

Ronaldo es uno de los futbolistas cuya fortuna se estima en casi 1.400 millones de dólares. Por ello, se espera que su boda con Georgina esté marcada por la ostentación y el lujo de alto nivel.

El Savoy Palace, uno de los hoteles más prestigiosos de Madeira, cuenta con seis piscinas, un spa, varios restaurantes y habitaciones lujosas.

Ronaldo y sus familiares ya se han alojado anteriormente en este hotel. Según las estimaciones, la pareja podría hospedarse en The Reserve, una zona exclusiva situada en las plantas superiores. El precio de una noche comienza en 1.100 libras esterlinas.

El hotel también cuenta con el salón Grand Ballroom, destinado a grandes celebraciones y con capacidad para hasta 1.000 invitados. El restaurante Galáxia, situado en la azotea, las piscinas y otras lujosas zonas de descanso también estarán a disposición de los asistentes.

Curiosamente, la residencia privada de Ronaldo, una casa de siete plantas con vistas al océano Atlántico y valorada en varios millones de libras esterlinas, también se encuentra cerca del hotel. Aun así, se espera que la pareja permanezca en el Savoy Palace con sus familiares y amigos después de las celebraciones.

Por ahora, Ronaldo y Georgina no han confirmado oficialmente la fecha ni el lugar de la boda. Por ello, la información anterior se basa en publicaciones de medios locales y fuentes no oficiales.