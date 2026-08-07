Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada

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Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada

En una zona forestal central, una boa gigante que intentaba cazar palomas murió electrocutada. El incidente ocurrió ante los ojos de los habitantes de la zona.

Al parecer, la serpiente subió a un poste eléctrico por el que pasaban cables para acercarse a las palomas. Mientras se desplazaba por las líneas eléctricas, tocó una parte energizada. Tras recibir una potente descarga, la boa quedó sin vida sobre el poste.

Los habitantes que presenciaron la inesperada escena quedaron atónitos. También se informó de que las imágenes del incidente se difundieron en las redes sociales.

Este suceso demuestra los peligros a los que se enfrentan los animales salvajes cuando se acercan a zonas habitadas y redes eléctricas.

Boa
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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