Ruben Amorim inicia una gran limpieza en el Milan

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Ruben Amorim inicia una gran limpieza en el Milan

El nuevo entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, inició cambios drásticos en el equipo y puso a varios jugadores reconocidos en el mercado tras los malos resultados de los amistosos de pretemporada. Según Sky Sport Italia, el técnico portugués se reunió con el propietario del club, Gerry Cardinale, en la ciudad deportiva de Milanello para hablar sobre la renovación de la plantilla y los próximos planes. Goal.com informa de ello.

La primera etapa de «luna de miel» de Amorim con el equipo llegó a su fin. Los resultados de la gira de pretemporada, incluidos los empates ante el Celtic y el Inter, así como la derrota por 3-0 frente al Chelsea, dejaron al descubierto los problemas del equipo. Después, el entrenador evaluó las capacidades de sus jugadores y elaboró una lista de futbolistas que no encajan en su sistema.

Una extensa lista de traspasos y nombres inesperados

Entre los jugadores incluidos por Amorim en la lista de salidas, Christopher Nkunku es uno de los nombres que más llama la atención. El delantero francés de 28 años fue fichado del Chelsea el verano pasado por 37 millones de euros. Aunque disputó 35 partidos la temporada pasada, marcó 8 goles y dio 3 asistencias, no logró ganarse la confianza del nuevo entrenador.

Además de Nkunku, el defensa inglés Fikayo Tomori, el centrocampista Youssouf Fofana y el joven defensa central David Odogu también aparecen en la lista de traspasos. Desde su llegada procedente del Chelsea a comienzos de 2021, Fikayo Tomori ha disputado 214 partidos con el equipo, marcado 7 goles y tenía contrato hasta 2027. Sin embargo, Amorim quiere reorganizar la línea defensiva.

El segundo grupo y los planes financieros

Según Goal.com, además de la lista negra principal, existe otro grupo de jugadores que podría ser vendido si llega una oferta adecuada. En esta categoría figuran el extremo estrella Rafael Leão y el delantero Santiago Giménez. El club no pretende forzar su salida, pero está abierto a buenas propuestas para obtener fondos adicionales.

El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán también quedó en una situación incierta. Ruben Amorim lo puso a prueba de cerca durante la gira de pretemporada, pero quedó claro que el jugador no cumplía plenamente con las exigencias defensivas de la táctica del entrenador.

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