Descubren en el ADN humano huellas de dos ancestros hasta ahora desconocidos

Un nuevo estudio genético realizado por científicos plantea nuevas preguntas sobre la evolución humana. Según sus resultados, el ADN de los humanos modernos podría conservar huellas genéticas de dos antiguos ancestros desconocidos hasta ahora.

Los especialistas señalan que estas huellas no están relacionadas con los neandertales ni con los denisovanos ya conocidos. Por ello, los autores del estudio los han denominado provisionalmente «ancestros fantasma» (ghost ancestors) Este término se refiere a antiguos grupos humanos cuya existencia se deduce mediante análisis genéticos, aunque todavía no se hayan encontrado restos fósiles.

Al analizar el genoma humano moderno, los investigadores descubrieron que algunos fragmentos de ADN no coincidían con ninguna especie humana antigua conocida. Según los científicos, esto podría indicar que a lo largo de la historia de la humanidad se produjo un intercambio genético con otras dos poblaciones antiguas aún desconocidas.

No obstante, los especialistas subrayan que estas conclusiones deberán precisarse mediante nuevas investigaciones. Por ahora, no existen pruebas fósiles de estos antiguos ancestros y no se ha determinado con certeza quiénes fueron.