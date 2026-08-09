El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales

En la zona del monte Karaca, perteneciente al distrito de Siverek, en Şanlıurfa, unos niños convirtieron una zona embarrada entre tierras agrícolas en un área de juegos. El agua y el barro acumulados en los campos se convirtieron en un lugar refrescante para ellos durante los calurosos días de verano.

En las imágenes difundidas se ve a los niños hundiendo las manos y los pies en el barro y jugando mientras bromean entre ellos. Algunos corrían dentro del barro y pasaban el tiempo entre los charcos.

Que los niños que crecen en el campo se diviertan así en plena naturaleza fue descrito como una escena cotidiana de la vida local.

Los habitantes de la zona afirmaron que, mediante estas actividades, los niños conocen mejor el entorno rural y la naturaleza. Las fotos y vídeos en los que aparecen se difundieron rápidamente en las redes sociales y llamaron la atención de los usuarios.