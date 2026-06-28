Tragedia de un viaje gratis: 3 uzbekos condenados a muerte

Se ha informado que dos mujeres uzbekas y una conocida fueron condenadas a la pena de muerte en Malasia por tráfico de drogas. Esto fue revelado por Oktam Suvonov, ex agente del Servicio de Seguridad del Estado.

Según él, el incidente comenzó con lo que parecía una simple oferta de viaje. Dos mujeres, de 56 y 54 años, y una conocida, fueron detenidas en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur con una gran cantidad de narcóticos. Posteriormente, un tribunal malasio las condenó a muerte según la legislación del país.

Se supo que la cadena de eventos comenzó después de que la hija de una de las mujeres se casara con un ciudadano extranjero. La hija le ofreció a su madre un viaje gratuito a Malasia. La mujer invitó entonces a una vecina, que había cuidado a una hija discapacitada durante 25 años, y a otra conocida.

Oktam Suvonov señaló que, pocos minutos antes del vuelo, un desconocido les entregó maletas vacías y les pidió que las llevaran a su destino. Las mujeres aceptaron las maletas sin sospechar nada.

Sin embargo, al llegar a Kuala Lumpur, nadie fue a recogerlas. Esta situación despertó las sospechas del servicio de seguridad del aeropuerto y las pasajeras fueron sometidas a una inspección.

Durante la inspección, se descubrió que cada maleta contenía cuatro kilogramos de metanfetamina, una droga sintética. Suvonov afirmó que las mujeres fueron utilizadas como mulas sin saberlo, convirtiéndose en acusadas de uno de los delitos más graves.

Según el ex agente de seguridad, viajó personalmente a Malasia y se reunió con las mujeres encarceladas. Las palabras de una de ellas durante el encuentro quedaron grabadas permanentemente en su memoria.

«Probablemente sea usted la última compatriota que veré en mi vida».

Al citar esta historia, Oktam Suvonov destacó que se debe ser extremadamente cauteloso al viajar al extranjero o al aceptar transportar el equipaje de otras personas.

Al mismo tiempo, no proporcionó información precisa sobre si la sentencia de muerte dictada por el tribunal de Malasia fue ejecutada o no.