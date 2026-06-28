Aparece la mancha solar más grande de 2024: ¿cuál será su impacto en la Tierra?

Se ha formado en la superficie del Sol la zona activa más vasta observada desde principios de año. Según especialistas del laboratorio de astronomía solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia, el grupo de manchas solares n.º 4478 bate todos los récords de 2024 en cuanto a tamaño. El área de esta zona alcanzó las 1190 unidades condicionales, siendo significativamente mayor que la zona n.º 4366 observada en febrero, la líder anterior. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Cabe recordar que la zona récord de febrero provocó en su momento una llamarada extremadamente potente de clase X8.1. Ese evento se sitúa entre los fenómenos solares más activos del siglo XXI. La nueva zona 4478, a pesar de sus dimensiones gigantescas, no muestra por ahora una actividad eruptiva de alto nivel. Sin embargo, los científicos advierten que esta calma podría ser temporal.

Acumulación de energía y riesgos previstos

Según los análisis de los expertos, actualmente se está acumulando una cantidad masiva de energía dentro de esta gran mancha. Aunque no hay señales precisas de llamaradas fuertes en las próximas horas, ya se han registrado pequeñas eyecciones de plasma solar. Esto indica que existen procesos dinámicos en las capas internas del Sol.

Según los cálculos iniciales, estos pequeños flujos de plasma podrían alcanzar la magnetosfera terrestre los días 30 de junio y 1 de julio. Esto podría provocar tormentas magnéticas de intensidad débil o moderada en nuestro planeta. Especialistas uzbekos instan a las personas con enfermedades crónicas y sensibles al clima a ser cautelosas durante estos fenómenos naturales.

Se espera que en los próximos dos días esta zona activa se alinee casi con seguridad en la línea Sol-Tierra. En este caso, cualquier llamarada potente o eyección de masa de plasma que ocurra en el Sol se dirigiría directamente hacia la Tierra. En tal situación, la intensidad de las tormentas geomagnéticas y su impacto en los sistemas de comunicación y redes energéticas podrían aumentar drásticamente.

Actualmente, observatorios astronómicos y naves espaciales de todo el mundo vigilan atentamente la zona 4478. Mientras el ciclo de actividad solar se acerca a su máximo, la aparición de manchas tan grandes es un fenómeno esperado, pero sus consecuencias imprevistas requieren un control constante. Los científicos subrayan que la situación puede cambiar en cualquier momento.