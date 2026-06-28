Vuelo chárter cancelado tras los resultados del grupo de Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol canceló el vuelo chárter previsto para los jugadores tras la eliminación de la selección nacional del Mundial 2026. Así lo informó el periodista Martin Charkero en la red social X.

Ahora, cada jugador deberá regresar desde Estados Unidos a su país o al país donde se encuentre su club a través de un vuelo comercial.

Uruguay terminó tercero en el grupo N con dos puntos tras disputar tres partidos. España ganó el grupo con siete puntos. Cabo Verde quedó segundo con tres puntos, mientras que Arabia Saudita terminó en última posición.

La Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.