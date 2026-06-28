Jude Bellingham sobre Harry Kane: Es el mejor jugador de nuestra historia

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Jude Bellingham sobre Harry Kane: Es el mejor jugador de nuestra historia

La joven estrella de la selección de Inglaterra y centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, ha elogiado enormemente a su capitán Harry Kane. Tras la victoria frente a Panamá, Bellingham calificó al experimentado delantero como el mejor jugador de la historia del fútbol de su país. Este reconocimiento llega después de que Kane batiera un nuevo récord histórico. Así lo informa Goal.com.

En el encuentro contra la selección de Panamá en el marco de la Copa del Mundo, Inglaterra ganó 2-0, asegurando el liderato de su grupo. En el minuto 67, Harry Kane anotó de cabeza tras un pase de Jude Bellingham. Este fue el gol número 11 del delantero en Mundiales, superando el récord histórico de Gary Lineker.

Récord histórico y nueva etapa

Según Goal.com, Harry Kane es ahora el máximo goleador de la selección inglesa en Copas del Mundo. El récord anterior pertenecía a Gary Lineker con 10 goles desde 1990. Bellingham, felicitando a su capitán en sus redes sociales, escribió: "¡Primer objetivo cumplido! Estamos en los play-offs. Harry Kane es el mejor jugador de nuestra historia. ¡Felicidades, hermano!"

El partido no fue sencillo para Inglaterra. Los pupilos de Thomas Tuchel tuvieron dificultades durante mucho tiempo para romper la densa defensa de Panamá. Aunque los ingleses dominaron la posesión durante la primera hora, no encontraban el remate final. Bellingham, de 22 años, tomó la iniciativa y logró abrir el marcador tras un córner servido por Bukayo Saka.

Los movimientos tácticos de Thomas Tuchel

El seleccionador Thomas Tuchel realizó cambios significativos en la alineación para este encuentro. Tras el empate contra Ghana, el técnico incluyó a cinco nuevos jugadores en el once inicial. Jarell Quansah entró en lugar del lesionado Reece James, mientras que Marcus Rashford y Bukayo Saka actuaron por las bandas. Asimismo, Morgan Rogers se ubicó en el centro del campo para aumentar la ofensiva.

En los primeros minutos, Panamá se mostró peligroso en los contraataques. El portero Jordan Pickford salvó a su equipo de goles inevitables en varias ocasiones. Sin embargo, en la segunda parte, la experiencia y calidad de Inglaterra se impusieron. La excelente conexión entre Jude Bellingham y Harry Kane aseguró la victoria final.

Esta victoria coloca a Inglaterra en primer lugar del grupo y garantiza su pase a la fase eliminatoria. Para Harry Kane, este torneo quedará recordado no solo por el éxito colectivo, sino como una noche de récords personales. Ahora, los ingleses comienzan la preparación para los cuartos de final.

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