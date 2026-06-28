Nueva alianza en la carrera espacial: Amazon y otros gigantes crean la asociación SpaceConnect

Se ha producido un cambio estratégico inesperado en el mercado mundial de comunicaciones satelitales. Grandes empresas como Amazon, Globalstar, Iridium y Telesat han anunciado la creación de una nueva organización de red llamada SpaceConnect Association. Esta asociación tiene como objetivo proteger los intereses de los operadores de sistemas satelitales no geoestacionarios (NGSO) y establecer la base normativa en el sector. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Registrada como organización sin fines de lucro en EE. UU., la dirección de SpaceConnect cuenta con algunos de los expertos más prestigiosos del sector. Específicamente, David Redl, exfuncionario de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) de EE. UU., fue nombrado director ejecutivo. El puesto de asesor jurídico principal fue ocupado por Julie Kerny, quien fue la primera jefa de la Oficina del Espacio de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. La elección de personal tan experimentado demuestra que la asociación tiene intenciones serias en su comunicación con los organismos gubernamentales.

SpaceX y Starlink quedaron fuera

El aspecto más notable de la nueva alianza es que SpaceX, la empresa de Elon Musk, y su proyecto Starlink, líderes mundiales absolutos en comunicaciones satelitales de órbita baja, no figuran en la lista. Según ixbt.com, SpaceX supera actualmente a todos los miembros de SpaceConnect juntos por un factor de 20 en cuanto al número de satélites en el espacio. Aunque no se ha revelado por qué la empresa no se unió a la alianza, esto indica que la competencia en el mercado ha pasado a una nueva etapa.

David Redl destacó que los sistemas de órbita baja y otros sistemas no geoestacionarios se han convertido hoy en día en una parte integral de la infraestructura global de comunicaciones. Están creando oportunidades sin precedentes para la economía, la seguridad nacional y el desarrollo tecnológico. Por ello, ha surgido la necesidad de implementar estándares únicos y mejorar los mecanismos de regulación entre los participantes de la red.

Nuevas regulaciones y cuestiones de seguridad

Distribución justa de radiofrecuencias y simplificación de los procedimientos de entrada al mercado;

Participación en la formación de una base normativa moderna que regule las actividades espaciales;

Actualización de los procesos de concesión de licencias y promoción del uso eficiente del espectro;

Desarrollo de estándares industriales comunes para la explotación segura de los sistemas satelitales.

La asociación SpaceConnect planea centrarse en las siguientes líneas prioritarias dentro de sus actividades:

Para países con territorios extensos como Uzbekistán, que buscan mejorar la cobertura de internet en zonas remotas, estas tecnologías tienen una importancia estratégica. La unión de Amazon y otros operadores podría conducir en el futuro a una reducción de los precios de los servicios de internet satelital y a un aumento de la calidad del servicio. De hecho, la existencia de otros actores unidos en una alianza fuerte, y no solo de Starlink en el mercado, garantiza un entorno de competencia saludable.

En conclusión, se espera que la creación de la SpaceConnect Association inicie una nueva era en la economía espacial. Aunque SpaceX sea numéricamente superior por ahora, Amazon y sus socios, uniendo importantes recursos políticos y legales, intentarán cambiar las reglas de la colonización del espacio.