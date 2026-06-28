Relación entre Jurgen Klopp y Mohamed Salah: el entrenador alemán dice la verdad

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Relación entre Jurgen Klopp y Mohamed Salah: el entrenador alemán dice la verdad

La relación entre el exentrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, y el delantero egipcio Mohamed Salah ha estado durante mucho tiempo en el centro de atención de los medios. En particular, algunos desacuerdos surgidos durante la última temporada del técnico en el club de Merseyside dieron lugar a diversos rumores. Sin embargo, Klopp puso fin a todas las dudas en una entrevista reciente. Así lo informa Goal.com .

Según informa ESPN, Jurgen Klopp, quien actualmente se desempeña como jefe global de fútbol en el sistema Red Bull, destacó que su relación con Mohamed Salah es excelente. Según sus palabras, los conflictos pasados entre el entrenador y el futbolista se han convertido ahora en una amistad sincera.

Conflictos pasados y una nueva etapa

El episodio más sonado entre Klopp y Salah ocurrió en abril de 2024, durante el partido contra el West Ham en el estadio de Londres. En aquel momento, se produjo una acalorada discusión entre la estrella egipcia, que se preparaba para entrar desde el banquillo, y el entrenador. Esta situación dio a muchos la impresión de que su relación se había roto por completo.

«Ahora somos amigos. Siempre he querido ser amigo de mis jugadores, aunque en el proceso de trabajo esto no siempre sea posible. Como entrenador, a veces te ves obligado a tomar decisiones que a ellos no les gustan. Pero lo más importante es que todo esto quedó en el pasado. Lo más fuerte en la vida son los buenos recuerdos, que prevalecen sobre cualquier conflicto», explicó el técnico alemán.

La grandeza y el profesionalismo de Salah

Jurgen Klopp situó a Mohamed Salah al nivel de leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Destacó que la consistencia y el profesionalismo mostrados por Salah a lo largo de los años lo han convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Aunque es imposible ser perfecto en cada partido, Salah siempre aspiró a llevar al equipo a un nuevo nivel.

«Es una persona que puede ser un ejemplo no solo para el mundo árabe, sino para todo el mundo del fútbol. Es tan famoso en Egipto que no puedo ir allí de vacaciones, porque Mohamed me ha hecho muy famoso allí. Nunca olvidaremos el trabajo que realizó por el Liverpool, sus goles y su contribución a las victorias. Simplemente fuimos testigos de la grandeza», añadió Klopp.

Cabe recordar que, bajo el mando de Klopp en el Liverpool, Mohamed Salah ganó la Premier League, la Champions League y muchos otros trofeos prestigiosos. Actualmente, el delantero de 32 años continúa sus prolíficas actuaciones en el club de Merseyside, mientras que Klopp se toma un descanso de la dirección técnica para emprender nuevos proyectos en la gestión.

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