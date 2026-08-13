Remontada con carácter y cuatro goles: «So‘g‘diyona» vence al «Surxon» a domicilio

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Remontada con carácter y cuatro goles: «So‘g‘diyona» vence al «Surxon» a domicilio

La 17.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán continúa con partidos llenos de emoción. En otro duelo destacado, el «Surxon» recibió en casa al club de Jizzax, «So‘g‘diyona».

En un encuentro dramático y lleno de ataques brillantes, el equipo de Jizzax se impuso por 3-1 gracias a una remontada con carácter.

Dominio en la primera parte y remontada tras el descanso

El partido comenzó con ataques activos de los locales. Como resultado, en el minuto 21, Farruxjon Qodirov abrió el marcador y adelantó a los termizenses — 1-0.

Sin embargo, en la segunda parte, «So‘g‘diyona» cambió por completo el ritmo del partido y ejerció una gran presión sobre la defensa rival:

  • Minuto 50: Samandarjon Mavlonqulov igualó el marcador y devolvió la esperanza a su equipo — 1-1.

  • Minuto 59: Ollobergan Karimov marcó el segundo gol del conjunto de Jizzax y puso el marcador a favor del «So‘g‘diyona» — 1-2.

  • Minuto 90+1: En el tiempo añadido por el árbitro, Zenan Zaymovich batió la portería rival y sentenció el partido — 1-3.

Superliga. 17.ª jornada

«Surxon» — «So‘g‘diyona» — 1-3

Goles: Farruxjon Qodirov (21) — Samandarjon Mavlonqulov (50), Ollabergan Karimov (59), Zenan Zaymovich (90+1).

  • «Surxon»: Davron Merganov, Dostonbek Tursunov, Xumoyun Sherbo‘tayev, Tohirjon Ashurbayev, Diyor Ramazonov, Sarvar Abduhamidov, Farruxjon Qodirov, Tornike Dzebniauri, Behruz Shukurullayev, Kamronbek Ergashev, Behro‘z Shaydulov.

  • «So‘g‘diyona»: Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev (Nodirjon Soyibov, 46), Islomjon Qobilov, Behruz Djumatov, Petar Michin, Jamshid Boltaboyev, Javohir Qahramonov (Oybek Nurmatov, 37), Filip Ivanovichini, Lyupcho Doriyev, Ollabergan Karimov, Samandarjon Mavlonqulov.

Situación en la clasificación: el equipo de Jizzax asciende

Tras sumar tres puntos importantes, el club de Jizzax, «So‘g‘diyona», elevó su total a 21 puntos y subió hasta la 10.ª posición de la clasificación del campeonato.

El «Surxon», con 18 puntos, ocupa la 13.ª posición en la clasificación de la Superliga.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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