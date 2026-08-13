La situación en torno al futuro de Rodri da un giro radical

Las negociaciones sobre un posible traspaso entre el FC Barcelona y Rodri, centrocampista del Manchester City, han dado un giro inesperado en un momento decisivo. Según informa el medio deportivo Sky Sports, pese al deseo del jugador de regresar a La Liga, ambas partes se enfrentan a obstáculos financieros que podrían prolongar aún más el proceso. Goal.com informa de ello.

Según las últimas informaciones, la directiva del Manchester City considera insuficiente la cantidad ofrecida por el club catalán y continúa rechazándola. El club inglés exige una compensación económica acorde con la importancia de su líder. Por su parte, el FC Barcelona es plenamente consciente de que deberá realizar un último intento para completar este traspaso.

La postura firme de Rodri

El aspecto más interesante de la situación es que Rodri no tiene intención de deteriorar su relación con el Manchester City para acelerar el traspaso. El centrocampista ha comunicado al club inglés que, si el FC Barcelona no abona la cantidad exigida, no pedirá marcharse y está dispuesto a cumplir los 12 meses restantes de su contrato con el Manchester City.

Esta declaración demuestra que la situación es mucho más tranquila de lo que sugerían las informaciones difundidas en las últimas horas. Aunque el futbolista español desea regresar a La Liga, entiende perfectamente que su salida del Manchester City solo puede producirse bajo las condiciones del club.

El futuro de las negociaciones

En este momento, la directiva del FC Barcelona afronta un serio problema financiero. Si el club catalán no logra satisfacer las exigencias del Manchester City, el traspaso podría frustrarse y Rodri podría quedarse una temporada más en el conjunto inglés.

El desenlace de esta saga dependerá de las negociaciones de los próximos días. En cualquier caso, los mensajes serenos de Rodri demuestran claramente su profesionalidad y el respeto que mantiene por su actual equipo.