X abre el código fuente de su algoritmo de clasificación y permite comprobar el shadowban

En un paso importante hacia una mayor transparencia en las redes sociales, X publicó el código fuente de su principal mecanismo de clasificación y de su famoso algoritmo «For You». Según TechCrunch y la empresa, esta iniciativa permite a los usuarios comprobar por sí mismos cómo los sistemas de la plataforma influyen en sus cuentas o publicaciones. Techcrunch.com informa de ello.

La empresa publicó el código de la cronología principal «For You» en GitHub bajo la licencia Apache v2. Esta ampliación multiplicó casi por 10-15 el tamaño de la base de código frente a los intentos anteriores. Ahora se muestran públicamente las configuraciones de los modelos, los filtros y los principales parámetros utilizados para ordenar las publicaciones.

Transparencia y nuevas posibilidades

Según Keith Coleman, vicepresidente de producto de X, los usuarios no solo pueden revisar el código, sino también ejecutar por su cuenta el sistema de clasificación y las puntuaciones de cálculo fuera de la empresa. Esto muestra claramente cómo la plataforma filtra el contenido problemático o que infringe las normas.

Junto con la base de código, X también está introduciendo una herramienta de transparencia que permite a los usuarios evaluar el estado de su cuenta. Desde la página «Under the Hood» de los ajustes de la aplicación, los usuarios que hayan publicado más de 10 posts durante el último mes podrán descargar sus estadísticas acumuladas en formato JSON.

Análisis con inteligencia artificial

Los usuarios pueden introducir los datos estadísticos descargados en el sistema LLM (modelo de lenguaje grande) que elijan.

Se indicará a la inteligencia artificial que consulte el repositorio de X en GitHub.

Como resultado, incluso los usuarios sin conocimientos técnicos podrán entender fácilmente si se han aplicado restricciones o etiquetas especiales a sus publicaciones.

Según se ha informado, la herramienta se lanzará inicialmente en modo piloto para las cuentas de un grupo de prueba con al menos un año de historial y, posteriormente, se implementará gradualmente para todos los usuarios.

Investigadores externos ya han probado los sistemas de recomendación y han logrado ejecutar fuera de X los valores numéricos calculados para cada publicación. En el futuro, los desarrolladores podrán enviar sus correcciones y actualizaciones (pull requests) a través de GitHub. Los ingenieros de X las revisarán y debatirán su posible incorporación al algoritmo.