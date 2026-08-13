Xavi Simons felicita al nuevo seleccionador de Países Bajos

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Xavi Simons felicita al nuevo seleccionador de Países Bajos

El centrocampista neerlandés del Tottenham, Xavi Simons, felicitó calurosamente a la leyenda española nombrada seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernández con unas sentidas palabras.

El futbolista de 23 años publicó en sus redes sociales una foto de archivo junto a Xavi Hernández de su etapa en la academia del FC Barcelona, acompañada de un emotivo mensaje.

«¡Bienvenido a Países Bajos, entrenador!»

Simons escribió estas palabras haciendo alusión a que recibió el nombre de Xavi en honor a la leyenda catalana y que lo considera un modelo a seguir:

«Un nombre que me inspiró. ¡Bienvenido a Países Bajos, entrenador Xavi Hernández!»

Xavi Simons felicita al nuevo seleccionador de Países Bajos

Cabe recordar que la llegada de Xavi Hernández al frente de la selección de Países Bajos se anunció oficialmente el 12 de agosto. Con el técnico español de 50 años, hasta el verano de 2030 se firmó un contrato de larga duración.

Las estadísticas de Xavi Simons con la selección

Simons es considerado uno de los jugadores clave de la selección de Países Bajos. Hasta ahora, ha mostrado un rendimiento bastante regular con la camiseta nacional:

  • Partidos disputados: 34 encuentros;

  • Goles: 6;

  • Asistencias: 5.

Se espera que la llegada del experimentado técnico español refuerce el papel de Xavi Simons en la selección y lo lleve a una nueva etapa.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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