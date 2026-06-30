Futbolistas uzbekos podrían ser premiados con Malibu

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Futbolistas uzbekos podrían ser premiados con Malibu

Se espera que los 26 futbolistas de la selección nacional de Uzbekistán que participaron en la Copa del Mundo 2026 reciban un automóvil Malibu como regalo. Hasta el momento, no se ha anunciado una decisión oficial.

Está previsto que la ceremonia de bienvenida solemne para los futbolistas se lleve a cabo el 1 de julio a las 10:00 en Tashkent. Los regalos podrían entregarse durante este evento, aunque el programa completo y los detalles oficiales sobre los vehículos aún no se han revelado.

La selección de Uzbekistán participó por primera vez en su historia en la fase final de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Fabio Cannavaro se enfrentó a Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo en el grupo K.

La selección nacional comenzó el torneo el 18 de junio contra Colombia. En el encuentro disputado en Ciudad de México, Uzbekistán cayó 1-3. Por parte de Colombia, Daniel Muñoz anotó al 41', Luis Díaz al 66' y Jhon Campas al 90+9'. Abbosbek Fayzullayev empató al 61', marcando el primer gol de Uzbekistán en los Mundiales.

En la segunda jornada, Uzbekistán se enfrentó a Portugal y perdió 0-5. Cristiano Ronaldo anotó dos goles en este encuentro. Los otros goles de Portugal fueron obra de Nuno Mendes y Rafael Leão, mientras que otro se registró como autogol.

En la última jornada del grupo, Uzbekistán comenzó bien el duelo contra la República Democrática del Congo con un gol de Eldor Shomurodov al minuto 10, asistido por Vladimir Mozgovoy. Sin embargo, en la segunda mitad, Yoane Wissa anotó al 68' de penalti y nuevamente al 90+1', y Fiston Mayele al 78', dando la victoria al Congo por 3-1.

De este modo, Uzbekistán disputó tres partidos de grupo y perdió los tres. El equipo anotó dos goles y recibió 11. Abbosbek Fayzullayev y Eldor Shomurodov marcaron los primeros goles de la selección en un Mundial. Uzbekistán terminó cuarto en el grupo K sin puntos. Colombia, Portugal y la RD Congo avanzaron a la siguiente ronda.

Aunque la selección nacional no logró resultados positivos, los futbolistas debutaron en una Copa del Mundo por primera vez en la historia del país. Ahora, el equipo comenzará la preparación para la Copa Asia que se celebrará en Arabia Saudita en enero del próximo año.

Selección de UzbekistánEldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevVladimir MozgovoyColombiaRD Congo
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