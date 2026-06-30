El Presidente pide apoyar a la selección de Uzbekistán

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El Presidente pide apoyar a la selección de Uzbekistán

El Presidente se pronunció sobre la participación de la selección nacional de fútbol de Uzbekistán en la Copa del Mundo.

Afirmó que todo el pueblo siguió con gran emoción los partidos disputados por la selección en los campos de Estados Unidos y México. La selección de Uzbekistán se enfrentó a Portugal, 5.º en el ranking FIFA, a Colombia, 13.º, y a la selección de Congo, cuyos jugadores militan en los principales clubes de Europa.

El Presidente destacó que estos encuentros fueron una experiencia importante para los futbolistas, quienes pudieron sentir el ambiente de un Mundial. Abbos Fayzullayev y Eldor Shomurodov brindaron alegría a los aficionados al marcar sus primeros goles en el torneo.

También se mencionó que se han expresado diversas opiniones sobre la participación de la selección nacional en la Copa del Mundo.

«Sin embargo, expresar reproches excesivos o buscar culpables entre los miembros de nuestra selección, que defendieron el honor de nuestra Patria, no es propio de nuestro pueblo. Al contrario, hoy es más importante que nunca apoyarlos y elevar su moral», declaró el Presidente.

En la reunión se estableció la tarea de crear condiciones más amplias para el desarrollo del fútbol y aumentar las inversiones en el sector para lograr grandes victorias. En primer lugar, se planea intensificar la atención al fútbol infantil para convertir este deporte en un movimiento nacional.

La preparación de la selección de Uzbekistán para la Copa Asia, que se celebrará en Arabia Saudita en enero del próximo año, comienza desde ahora.

«Confiamos en nuestro equipo y lo apoyaremos todos juntos en esta competición», afirmó el Presidente.

UzbekistánPortugalColombiaCongoAbbos Fayzullayev
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