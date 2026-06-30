Honor X80 Pro Max bate récord de ventas: batería de 11 000 mAh

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Honor X80 Pro Max bate récord de ventas: batería de 11 000 mAh

La competencia entre los representantes del segmento medio y económico en el mercado de los smartphones ha alcanzado una nueva etapa. El nuevo modelo Honor X80 Pro Max de la compañía Honor registró resultados sorprendentes desde su primer día de venta, convirtiéndose en uno de los dispositivos Android más vendidos de 2026. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de ixbt.com, más de 45 000 unidades del nuevo smartphone fueron adquiridas el primer día de ventas. Pen Ye, gerente de productos de Honor, valoró positivamente esta cifra, destacando que el Honor X80 Pro Max se ha convertido en el líder absoluto en volumen de ventas del primer día entre todos los smartphones Android debutados este año.

Capacidad energética y posibilidades de pantalla sin precedentes

La razón principal de la popularidad del dispositivo son sus especificaciones técnicas, especialmente la capacidad de la batería. El modelo Honor X80 Pro Max está equipado con una batería gigante de 11 000 mAh. Esta cifra se considera un nivel récord para los smartphones modernos. El dispositivo admite tecnología de carga rápida de 90 W y cuenta con la capacidad de compartir energía (carga inversa) con otros gadgets a 27 W.

El fabricante señala que esta fuente de energía permite al smartphone realizar transmisiones en vivo (streaming) continuas durante más de 26 horas. Este es un aspecto muy importante, especialmente para creadores de contenido y viajeros.

La pantalla del smartphone también es notable: la pantalla de 6,8 pulgadas funciona con una resolución 1.5K (1280 x 2788) y tiene una frecuencia de actualización de 120 Hz. Lo más sorprendente es que el brillo máximo de la pantalla alcanza los 10 000 nits, lo que garantiza una visibilidad perfecta de la imagen incluso bajo la luz solar.

Base técnica y software

El procesador Snapdragon 6 Gen 5 es el responsable del rendimiento del Honor X80 Pro Max. El dispositivo se presenta a los usuarios en varias configuraciones:

  • RAM: de 8 GB a 12 GB;
  • Almacenamiento interno: memoria flash de hasta 512 GB;
  • Cuatro variantes de configuración.
En cuanto a la cámara, el dispositivo cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles con sistema de estabilización óptica (OIS) y una cámara frontal de 8 megapíxeles. El smartphone funciona con la capa MagicOS 10.0 basada en el sistema operativo Android 16. Como comodidades adicionales, se pueden mencionar el módulo NFC, un puerto infrarrojo y altavoces estéreo de calidad.

Se espera que la aparición de este modelo en el mercado de Uzbekistán sea ideal para los usuarios que valoran un precio asequible y una alta autonomía. Por el momento, se están aclarando los precios finales en el mercado global y los plazos de venta regionales.

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Abror Shuhratov
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