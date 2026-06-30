Economía de la IA: OKX lanza una plataforma donde los agentes se contratan entre sí

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Economía de la IA: OKX lanza una plataforma donde los agentes se contratan entre sí

OKX, uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, ha presentado un marketplace innovador dedicado a agentes de inteligencia artificial (AI). A través de esta plataforma, los programas de AI no solo servirán a los humanos, sino que podrán contratarse independientemente entre sí, pagar por servicios y formar una cadena de reputación mutua. Este paso es considerado un movimiento estratégico clave hacia una nueva «economía de agentes» en el mundo tecnológico. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Este mercado, llamado OKX AI, abrió sus puertas a los desarrolladores el martes. Cerca de 50 proveedores de servicios participaron en la fase inicial de beta cerrada. La plataforma se basa en tecnologías desarrolladas previamente por OKX, permitiendo que los agentes AI gestionen billeteras digitales, realicen pagos mediante stablecoins y confirmen su identidad en la blockchain.

Nuevo modelo económico y micropagos

Star Xu, fundador y CEO de OKX, destacó en una entrevista con TechCrunch que en la próxima década llegará la era de las «empresas de una sola persona» con ingresos anuales superiores al millón de dólares. Según él, la infraestructura financiera tradicional fue construida para humanos, pero los programas autónomos requieren un sistema completamente nuevo. OKX pretende llenar precisamente ese vacío.

Haider Rafique, director de marketing de la compañía, predice que el mercado del «comercio de agentes» alcanzará un valor de billones de dólares en los próximos cinco años. La base de este mercado son los micropagos, que resultan incómodos para los humanos pero son ideales para los programas. Gracias a la tecnología blockchain, los agentes AI pueden realizar transacciones sin interrupción las 24 horas del día.

Entre los primeros socios de la plataforma se encuentran empresas como CertiK, especializada en seguridad, y CoinAnk, proveedora de datos de mercado. Por ejemplo, el servicio de CertiK permite que un agente AI verifique la seguridad de una billetera crypto o de un token antes de realizar una transacción. El proyecto GenLayer, por su parte, ofrece la infraestructura para resolver disputas contractuales entre agentes.

Seguridad y perspectivas futuras

Representantes de OKX señalaron que en el nuevo marketplace se implementarán todas las medidas de seguridad utilizadas en el exchange de criptomonedas, incluyendo sistemas de detección de fraude y cumplimiento normativo. Esto asegurará que las relaciones financieras entre agentes AI sean transparentes y seguras.

Este proyecto es el siguiente paso en la estrategia de OKX para dejar de ser solo una plataforma de trading y convertirse en una empresa fintech integral. Con más de 150 millones de usuarios en todo el mundo, el exchange confía en que sus futuros clientes no serán solo humanos, sino programas que actúen de forma autónoma.

Mientras gigantes como Google, Microsoft y OpenAI también desarrollan sus propios agentes AI, OKX ha comenzado a actuar como el puente que los conecta financieramente. Esto podría abrir nuevas oportunidades globales para desarrolladores en mercados emergentes como Uzbekistán, ya que los sistemas basados en blockchain no reconocen fronteras geográficas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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