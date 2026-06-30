Lanzamiento de un sistema de nombres de usuario únicos para los usuarios de WhatsApp

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Lanzamiento de un sistema de nombres de usuario únicos para los usuarios de WhatsApp

WhatsApp, considerado uno de los mensajeros más populares del mundo, introduce una función largamente esperada con el objetivo de mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios. Ahora, los usuarios de la plataforma pueden registrar sus propios nombres de usuario (username) únicos. Este sistema permite no revelar el número de teléfono a desconocidos al usar el mensajero. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, el equipo de WhatsApp ya ha habilitado la función de reserva de nombres de usuario para un grupo de usuarios. Este paso sirve para reducir la brecha tecnológica con competidores como Telegram. Ahora, para encontrar a un interlocutor, no es necesario conocer su código telefónico de doce dígitos, basta con ingresar el nombre de usuario único en la búsqueda.

Un nuevo nivel de privacidad

El aspecto más importante de la nueva función es que refuerza la protección de los datos personales. Al elegir su nombre de usuario, los usuarios también tienen la posibilidad de establecer una "clave de nombre" (código PIN) especial. Esto significa que, aunque alguien conozca su nombre de usuario, no podrá enviarle un mensaje sin este código secreto. Se espera que este método sea una herramienta eficaz para protegerse contra el spam y las comunicaciones no deseadas.

Actualmente, esta funcionalidad se está probando en un círculo limitado de usuarios. Los representantes oficiales de WhatsApp señalaron que la función se presentará masivamente para todos en los próximos meses. Una vez que el sistema esté plenamente operativo, los usuarios podrán ocupar nombres cortos de su preferencia que aún no hayan sido reservados.

Para elegir o cambiar el nombre de usuario, se debe seguir la siguiente secuencia dentro del mensajero:

  • Entrar al menú Ajustes (Settings);
  • Seleccionar la sección Cuenta (Account);
  • Ir a la línea Nombre de usuario (Username).

Cabe destacar que, por ahora, esta función solo está disponible en las aplicaciones móviles de WhatsApp (Android e iOS). Se prevé que la posibilidad de configurar el nombre de usuario aparezca un poco más tarde en las versiones de escritorio para computadora. Esta actualización también se implementará gradualmente para los usuarios de Uzbekistán, lo que permitirá a los emprendedores y bloggers locales reservar sus nombres de marca en el mensajero.

Según los expertos, este paso de WhatsApp indica que la plataforma se está acercando a los elementos de las redes sociales. La reducción de la dependencia del número de teléfono asegura el anonimato de los usuarios y, al mismo tiempo, perfecciona el sistema de búsqueda global dentro del mensajero.

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Abror Shuhratov
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