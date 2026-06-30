Xiaomi presenta su nuevo masajeador con función de calentamiento muscular

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Xiaomi presenta su nuevo masajeador con función de calentamiento muscular

El gigante tecnológico chino Xiaomi actualiza su línea de gadgets para un estilo de vida saludable. Bajo la marca Mijia, la empresa ha presentado el nuevo Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition, un dispositivo que no solo masajea, sino que también cuenta con una función de calentamiento muscular. Este aparato está diseñado para atletas y profesionales sedentarios, ayudando a eliminar las tensiones corporales de manera más eficaz. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La principal característica del nuevo modelo es la función Heat Edition reflejada en su nombre. El dispositivo cuenta con tres modos de temperatura, permitiendo calentar los músculos durante el proceso de masaje. Según ixbt.com, este enfoque mejora la circulación sanguínea y alivia la fatiga muscular más rápidamente que los masajeadores tradicionales.

Diseño y comodidad de uso

Los ingenieros de Xiaomi han prestado especial atención a la ergonomía del dispositivo. El masajeador tiene un cuerpo curvado en forma de número «7», lo que permite al usuario masajear de forma autónoma las partes del cuerpo de difícil acceso. El kit incluye mangos largos y cortos, que pueden cambiarse rápidamente según la necesidad.

Con el mango largo, el usuario puede masajear las zonas de la cintura, hombros y escápulas sin ayuda de terceros. El mango corto proporciona comodidad al trabajar los músculos de los brazos, muslos y pantorrillas. Además, se incluyen en el kit tres cabezales intercambiables diseñados específicamente para diferentes grupos musculares.

Especificaciones técnicas y potencia

En el interior del dispositivo se ha instalado un motor eléctrico brushless que proporciona una fuerza de presión de hasta 12 kg. La profundidad de los impactos de masaje es de 6 mm, lo cual es suficiente para afectar los tejidos profundos bajo la piel. Se ofrecen a los usuarios tres niveles de velocidad y dos modos de funcionamiento: frecuencia de impacto constante y variable.

En cuanto a la autonomía, el Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition posee las siguientes características:

  • batería con capacidad de 1900 mAh;
  • posibilidad de uso hasta por 30 días con una sola carga;
  • carga a través de un puerto USB Type-C moderno;
  • cuerpo compacto y ligero.
El nuevo gadget saldrá a la venta en el mercado chino a partir del 1 de julio por aproximadamente 75 USD (499 yuanes). Teniendo en cuenta la popularidad de los masajeadores de la marca Xiaomi en el mercado de Uzbekistán, se espera que este modelo aparezca pronto en los estantes de los minoristas locales y tiendas en línea.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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