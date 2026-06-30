Tres selecciones que nunca han perdido en tandas de penaltis

Se han revelado las selecciones nacionales que han participado en varias tandas de penaltis en la historia de los Mundiales y que han ganado todos sus intentos. Según el portal de estadísticas Opta, Croacia, Marruecos y Paraguay figuran en esta lista exclusiva.

Estas selecciones resistieron una fuerte presión en las fases decisivas de los mundiales y nunca han sufrido una derrota en una tanda de penaltis.

Croacia ganó las cuatro tandas de penaltis

La selección de Croacia tiene uno de los mejores registros de penaltis en los mundiales. Los representantes balcánicos decidieron la victoria mediante penaltis en cuatro ocasiones y avanzaron a la siguiente ronda en cada una de ellas.

Resultados de Croacia en tandas de penaltis:

Mundial 2018, octavos de final — contra Dinamarca 3:2;

Mundial 2018, cuartos de final — contra Rusia 4:3;

Mundial 2022, octavos de final — contra Japón 3:1;

Mundial 2022, cuartos de final — contra Brasil 4:2.

Especialmente en los torneos de 2018 y 2022, la frialdad de los futbolistas croatas desempeñó un papel fundamental para que el equipo llegara a las fases finales.

Marruecos superó con éxito sus dos pruebas

La selección de Marruecos también ha ganado sus dos tandas de penaltis en los mundiales.

El representante africano ganó por primera vez una tanda de penaltis 3:0 contra España en los octavos de final del Mundial 2022. Este resultado fue un paso crucial en la histórica trayectoria de Marruecos.

En los dieciseisavos de final del Mundial 2026, los marroquíes derrotaron a los Países Bajos 3:2 en la tanda de penaltis, manteniendo su estadística invicta.

Paraguay también aprovechó plenamente sus oportunidades

La selección de Paraguay también ha participado en dos tandas de penaltis en los mundiales y ha resultado victoriosa en ambos casos.

Resultados de los representantes sudamericanos:

Mundial 2010, octavos de final — contra Japón 5:3;

Mundial 2026, dieciseisavos de final — contra Alemania 4:3.

La reciente victoria de Paraguay sobre Alemania mantuvo el récord del 100% de efectividad del equipo en tandas de penaltis.

La frialdad es el factor decisivo en los penaltis

La tanda de penaltis se considera una de las mayores presiones psicológicas en el fútbol. En tal situación, además de la habilidad del jugador, son fundamentales el control de los nervios, la preparación del portero y la estabilidad psicológica del equipo.

Croacia, Marruecos y Paraguay son las únicas selecciones que han superado esta prueba sin errores hasta ahora en los mundiales.

¿Cuál de estas tres selecciones cree que es la más fuerte en las tandas de penaltis?