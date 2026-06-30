Asus presenta el nuevo router ROG Octopus 7 con Wi-Fi 7

Con motivo del 20.º aniversario de su marca ROG (Republic of Gamers), Asus ha presentado el router ROG Octopus 7 en edición limitada. Este dispositivo llama la atención no solo por su diseño único, sino también por el moderno estándar Wi-Fi 7 y sus capacidades de transferencia de datos a alta velocidad. El nuevo modelo ha sido desarrollado especialmente para entusiastas del gaming y usuarios que dependen de un alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La apariencia del dispositivo está diseñada en un estilo de aniversario, combinando colores negro, transparente, dorado y rojo. El chasis está fabricado en acrílico semitransparente y decorado con patrones ornamentales. Además, el sistema de iluminación Asus Aura RGB ofrece varios efectos visuales, convirtiendo al router en una pieza llamativa de cualquier interior moderno. Entre los elementos de diseño destacan el estilo ROG Slash y la base dorada con grabados conmemorativos.

Especificaciones técnicas y ventajas de Wi-Fi 7

Según ixbt.com, el ROG Octopus 7 es técnicamente compatible con el último estándar Wi-Fi 7. Gracias a su capacidad de operar en tres bandas, la capacidad de transmisión total del dispositivo alcanza hasta 13 000 Mbps. El uso de las tecnologías 4096-QAM y MLO (Multi-Link Operation) permite transmitir datos simultáneamente en varias bandas, lo que reduce significativamente la latencia.

El router incorpora un procesador Broadcom de cuatro núcleos con una frecuencia de reloj de 2,6 GHz y 2 GB de RAM DDR4. Tal potencia garantiza el funcionamiento estable del dispositivo incluso bajo las cargas más pesadas. Esto es especialmente importante en juegos en línea multijugador y streaming de video en formato 4K/8K.

La configuración de puertos también está diseñada a nivel profesional:

Dos puertos de alta velocidad de 10 Gbps;

Cuatro puertos de 2,5 Gbps;

Capacidad de agregación de enlaces.

Este sistema de puertos permite a los usuarios aprovechar velocidades récord no solo en conexiones inalámbricas, sino también cableadas. Mientras el interés por los dispositivos Wi-Fi 7 crece también en el mercado de Uzbekistán, se espera que este buque insignia de Asus encuentre su lugar como representante del segmento premium.

Actualmente, el nuevo ROG Octopus 7 ha salido a la venta en el mercado chino a un precio de 5 444 yuanes (aproximadamente 750 dólares). Cabe señalar que, gracias a los subsidios estatales, el precio para los compradores locales puede bajar hasta los 4 899 yuanes. Aún no se ha proporcionado información precisa sobre la fecha de lanzamiento en el mercado global, incluida la región de Asia Central.