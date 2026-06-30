Astronautas de la NASA realizan caminata espacial: trabajos de reparación en la ISS

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Astronautas de la NASA realizan caminata espacial: trabajos de reparación en la ISS

Los astronautas de la NASA, Chris Williams y Jessica Meir, han realizado una salida al espacio exterior para solucionar un fallo técnico crítico en la Estación Espacial Internacional (ISS). El objetivo principal de esta misión es reparar el manipulador robotizado Canadarm2 ubicado en la parte exterior de la estación. La NASA está transmitiendo el proceso en vivo a través de su sitio oficial. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según lo previsto, el tiempo de trabajo de los astronautas en el espacio será de aproximadamente 6,5 horas. La operación comenzó a las 08:20, hora de la costa este de EE. UU. Durante este tiempo, los especialistas deben restablecer el funcionamiento de un dispositivo vital para la seguridad y la logística de la estación.

Fallo del brazo robótico y proceso de reparación

El problema principal está relacionado con la articulación de la "muñeca" del manipulador Canadarm2. Se informó que esta pieza falló el 27 de mayo de este año durante la realización de trabajos programados. Los astronautas tienen la tarea de reemplazar precisamente esa articulación defectuosa por una nueva.

El Canadarm2 es uno de los dispositivos de ingeniería más complejos del espacio, ubicado en el segmento estadounidense de la ISS. Su longitud total es de 17,6 metros y su peso es de casi 1 800 kilogramos. Este brazo mecánico, compuesto por siete articulaciones, es de gran importancia para la vida de la estación.

¿Para qué sirve el Canadarm2?

Este sistema robotizado realiza una serie de operaciones importantes en la estación, incluyendo:

  • Capturar y acoplar naves de carga no tripuladas a la estación;
  • Mover cargas pesadas y equipos científicos a lo largo de la estación;
  • Realizar inspecciones visuales de la parte exterior de la estación;
  • Ayudar y desplazar a los astronautas durante sus caminatas espaciales.
Estos procesos tecnológicos también despiertan un gran interés entre los entusiastas y especialistas espaciales de Uzbekistán. Cualquier fallo en la Estación Espacial Internacional puede afectar la seguridad de toda la expedición, por lo que el buen estado de dispositivos como el Canadarm2 es una tarea prioritaria.

Según ixbt.com, si estos trabajos de reparación concluyen con éxito, el proceso de recepción de las próximas naves de carga que lleguen a la estación se facilitará considerablemente. Actualmente, los astronautas continúan realizando tareas técnicas complejas basándose en el cronograma establecido.

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Abror Shuhratov
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