Anthropic presenta Claude Science, una plataforma especializada para científicos

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Anthropic presenta Claude Science, una plataforma especializada para científicos

Anthropic, una de las empresas líderes en inteligencia artificial, ha anunciado el lanzamiento de Claude Science, una nueva plataforma diseñada para simplificar radicalmente el proceso de investigación científica. No se trata simplemente de un nuevo modelo, sino de un espacio de trabajo digital para científicos que integra diversas bases de datos, pipelines de computación y herramientas de análisis en un entorno único. Este desarrollo permite a los investigadores centrarse plenamente en los descubrimientos sin distraerse saltando entre diferentes aplicaciones. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Los representantes de Anthropic destacan que Claude Science no es un nuevo modelo de AI. Se basa en modelos ya existentes como Claude 3.5 Sonnet o Claude 3 Opus. El objetivo principal de la empresa es dejar de ofrecer el modelo como materia prima para crear un entorno de trabajo listo para sectores específicos. Es similar a una versión de la herramienta Claude Code, destinada a desarrolladores, pero adaptada a la investigación científica.

Amplias posibilidades para la investigación

La plataforma Claude Science actúa como un asistente principal que ayuda a los científicos a gestionar sus proyectos. Las características distintivas del sistema incluyen:

  • conectividad directa con más de 60 grandes bases de datos científicas;
  • un conjunto de herramientas especializadas para el estudio de la genómica, la química y las estructuras de proteínas;
  • una función para crear «sub-agentes» y delegar tareas para ejecutar procesos complejos;
  • un módulo de AI independiente para la verificación de hechos (fact-checker).
La función de verificación de hechos es especialmente importante hoy en día, ya que los artículos científicos escritos por AI a menudo contienen fuentes inexistentes o cálculos erróneos. Claude Science vuelve a verificar cada cita y cifra antes de la publicación, lo que aumenta la fiabilidad de los trabajos científicos.

Cuestiones de transparencia y seguridad

La reproducibilidad de los resultados científicos es uno de los puntos más críticos de la ciencia moderna. Para resolver este problema, Anthropic conserva el historial exacto del código y el entorno que creó cada estructura de proteína 3D o esquema químico. Los científicos pueden editar gráficos y dibujos mediante comandos de texto sencillos, y el sistema modifica automáticamente el código de software subyacente.

Desde el punto de vista de la seguridad, Claude Science puede operar en la infraestructura privada de los laboratorios. Esto permite procesar datos de investigación ultra secretos a nivel local, sin enviarlos a los servidores de Anthropic. Expertos de instituciones prestigiosas como Gladstone Institutes y Allen Institute ya han logrado crear navegadores genómicos complejos en pocos días utilizando esta herramienta.

Este paso de Anthropic se ve como una respuesta al modelo GPT-Rosalind presentado por OpenAI. Sin embargo, mientras que OpenAI centró su atención en un modelo con razonamiento biológico mejorado, Anthropic optó por automatizar todo el flujo de trabajo. Se espera que esta competencia acelere significativamente la velocidad de los descubrimientos científicos.

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Abror Shuhratov
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