Ansu Fati es oficialmente jugador del Mónaco: el Barcelona vende a su canterano

El club francés del AS Monaco ha anunciado que ha completado el traspaso del delantero español Ansu Fati. Tras haberlo tenido cedido, el equipo de la Ligue 1 decidió activar la cláusula de compra de 11 millones de euros. El talentoso futbolista, que en su día heredó el legendario dorsal 10 del FC Barcelona tras la salida de Lionel Messi, continuará ahora su carrera en el club del Principado. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, el delantero de 23 años ha firmado un contrato de cuatro años con el Mónaco, válido hasta junio de 2030. El FC Barcelona también ha confirmado oficialmente el acuerdo. Según los términos del contrato, el club catalán se reserva el derecho de recibir un porcentaje de una futura venta del jugador.

Ansu Fati pasó la temporada pasada cedido en el Mónaco, donde logró recuperar su mejor forma deportiva. Disputó 30 partidos en todas las competiciones y marcó 12 goles. Según las estadísticas, anotó un gol cada 110 minutos, lo que representó uno de los índices de eficacia más altos de la Ligue 1 la temporada pasada.

Debut brillante y dificultades en Cataluña

Ansu Fati era considerado uno de los canteranos más talentosos de La Masia, la academia del FC Barcelona, en los últimos años. Debutó con el primer equipo en la temporada 2019-2020 y en poco tiempo batió varios récords. En particular, con 16 años y 304 días, se convirtió en el goleador más joven de la historia del club al marcar contra el Osasuna. Asimismo, estableció el récord como el jugador más joven en marcar en la historia de la Champions League.

Sin embargo, las lesiones consecutivas y una etapa fallida cedido en el Brighton de la Premier League inglesa afectaron negativamente su carrera. La directiva y el cuerpo técnico del FC Barcelona planeaban ponerlo en el mercado de forma permanente debido a las preocupaciones sobre su estado físico. El Mónaco confió en el futbolista y este ha comenzado a justificar dicha confianza.

El FC Barcelona expresó su agradecimiento al jugador en un comunicado oficial: "El FC Barcelona agradece sinceramente a Ansu Fati su lealtad y su contribución al equipo, y le desea mucha suerte en su futura carrera". Fati disputó un total de 123 partidos con el club catalán, marcando 29 goles.

Nueva página y planes a futuro

En el Mónaco, Fati demostró una vez más su calidad técnica y su olfato goleador. Especialmente recordados por los aficionados fueron su doblete en el derbi contra el Niza y sus goles decisivos contra el Lens y el Metz. La directiva del club destaca que el estado físico del jugador se ha recuperado totalmente y que será una de las figuras principales para potenciar la capacidad ofensiva del equipo.

Este traspaso es una oportunidad ideal para que Ansu Fati se libere de la enorme presión en Cataluña y despliegue todo su potencial en un nuevo entorno. En un club como el Mónaco, que sabe trabajar con jóvenes talentos, se espera que regrese a las filas de los mejores delanteros de Europa.