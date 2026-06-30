El defensa central de la selección brasileña, Gabriel Magalhaes, compartió los factores del éxito en el difícil partido contra Japón en los dieciseisavos de final del campeonato. El futbolista destacó que su asistencia para el gol crucial de Casemiro está directamente relacionada con el estilo de juego del Arsenal de Londres. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En este encuentro disputado en Houston, Estados Unidos, mientras los brasileños se encontraban abajo en el marcador, Gabriel se proyectó al ataque y realizó un pase magistral a Casemiro. Según el medio UOL, el defensor considera que su actividad ofensiva es fruto de las instrucciones tácticas implementadas por el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. El hecho de que el club londinense juegue con una línea defensiva alta permite al jugador sentirse seguro incluso en campo contrario.

El efecto del estilo del Arsenal en el escenario internacional

En una entrevista posterior al partido, Gabriel Magalhaes explicó cómo sus funciones en el club lo están ayudando en la selección. "Es algo en lo que trabajo regularmente en el Arsenal", afirmó el defensor. Según sus palabras, ocupar constantemente posiciones adelantadas en el club le ayudó a detectar a tiempo el movimiento de Casemiro dentro del área penal.

El equipo del Arsenal se destaca en la Premier League por su fútbol agresivo y progresivo. Gabriel subrayó que, precisamente gracias a este estilo, ha mejorado su visión de juego y su precisión en el pase. Esto resultó decisivo para cambiar el ritmo del partido y recuperar el equilibrio para Brasil en el momento más crítico.

En la parte final del encuentro, otro representante del Arsenal, Gabriel Martinelli, dejó su huella. Su gol aseguró la victoria luchadora de Brasil y llevó al equipo a la siguiente ronda. Según escribe Goal.com, esta colaboración exitosa entre dos compañeros de club en la selección demuestra que el ambiente y el entendimiento mutuo dentro de la selección brasileña son muy altos.

La selección de Brasil pudo demostrar su temple en el duelo contra Japón. Magalhaes expresó que está muy feliz por el gol de su compañero Martinelli y que lograr resultados juntos en el torneo más prestigioso del mundo es un orgullo especial. Esta victoria abrió el camino de los "pentacampeones" hacia la siguiente fase.