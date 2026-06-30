Syomin valora positivamente las posibilidades de Marruecos en el Mundial 2026

El experimentado entrenador Yuriy Syomin comentó sobre el potencial de la selección nacional de Marruecos, que ha alcanzado los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Según él, los africanos están demostrando una vez más que son capaces de lograr resultados inesperados en torneos importantes.

La selección de Marruecos disputó un encuentro complicado contra los Países Bajos en los dieciseisavos de final. Tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga con un 1-1, el ganador se decidió en la tanda de penaltis. Los futbolistas marroquíes mostraron frialdad para conseguir el pase a la siguiente ronda.

Syomin espera otro resultado histórico de Marruecos

Yuriy Syomin destacó que la comunidad futbolística ya había visto la fuerza de Marruecos en la Copa del Mundo 2022. En opinión del entrenador, los africanos vuelven a demostrar su nivel en el Mundial 2026.

«En el Mundial anterior, en 2022, todos vieron la fuerza de Marruecos. Ahora, todos lo han visto también en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026», afirmó Syomin.

El especialista señaló que, teóricamente, Marruecos podría repetir su éxito del Mundial anterior y llegar nuevamente a las semifinales. Sin embargo, añadió que llevar a cabo esta tarea sería muy complejo.

Próximo rival: Canadá, el anfitrión

La selección nacional de Marruecos se enfrentará a la selección de Canadá, uno de los anfitriones del torneo, en los octavos de final. En este encuentro, se requerirá de los africanos una defensa ordenada, contraataques rápidos y una alta preparación física.

Canadá contará con el apoyo de su afición en casa. Por ello, el próximo duelo podría resultar más difícil para Marruecos que el partido contra los Países Bajos.

Marruecos hizo historia en 2022

Cabe recordar que la selección nacional de Marruecos alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo 2022 y terminó en cuarta posición. De este modo, el equipo se convirtió en la primera selección africana en llegar a semifinales en la historia del Mundial.

Ahora los marroquíes tienen la oportunidad de repetir aquel resultado histórico. No obstante, en la fase de eliminatorias, cualquier error puede ser decisivo.

¿Cree que Marruecos volverá a llegar a semifinales en esta ocasión?