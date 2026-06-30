El Real Madrid quiere batir el récord mundial de fichajes: 223 millones de euros por Michael Olise

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El Real Madrid quiere batir el récord mundial de fichajes: 223 millones de euros por Michael Olise

El Real Madrid prepara otra operación colosal que podría sacudir el mundo del fútbol. Con el objetivo de completar su proyecto de la nueva generación de «Galácticos», el presidente del club, Florentino Pérez, planea gastar una cifra récord por el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise. Si este traspaso se concreta, se convertiría en el acuerdo más caro en la historia del fútbol. Así lo informa Goal.com informa. reporta.

Según la información difundida por el diario SPORT, el «club blanco» está dispuesto a pagar un total de 223 millones de euros por el talento francés. La oferta propuesta incluye un pago garantizado de 190 millones de euros y 33 millones de euros en variables. Se espera que esta cifra supere el récord de 222 millones de euros pagado por el Paris Saint-Germain por Neymar en 2017.

La promesa y la estrategia de Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, prometió durante sus últimas campañas electorales realizar el fichaje más grande en la historia del club. «Presentaré la mayor oferta jamás realizada por el Real Madrid por un jugador», había declarado. En este momento, Michael Olise parece haberse convertido en el objetivo principal de esa promesa.

Michael Olise ha aumentado considerablemente su reputación gracias a su brillante desempeño junto a Kylian Mbappé en la Copa del Mundo 2026. Con 24 años, el extremo tiene contrato con el club muniqués hasta 2029. Sin embargo, la «escandalosa» oferta de Madrid podría hacer reflexionar a la directiva del gigante alemán.

La reacción de la directiva del Bayern

Por ahora, el Bayern Múnich afirma abiertamente que no tiene intención de dejar salir a su estrella. El presidente del club, Herbert Hainer, aconsejó a los madrileños «ahorrar sus fuerzas», enfatizando que Michael Olise no está en venta. Según Hainer, las relaciones entre ambos clubes son excelentes y los representantes del Real Madrid aún no han establecido ningún contacto oficial.

A pesar de ello, se dice que el propio jugador ha solicitado una reunión con los responsables del club para tomar una decisión clara sobre su futuro. Michael Olise quiere saber si el Bayern consideraría una oferta si realmente alcanza un nivel récord. Esto indica que la situación podría cambiar drásticamente durante el mercado de fichajes.

Este traspaso también es de gran interés para los aficionados al fútbol, ya que la combinación de estrellas como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Michael Olise en el Real Madrid podría cambiar por completo el equilibrio de poder en el fútbol europeo. Por ahora, toda la atención está centrada en las negociaciones entre bastidores entre Múnich y Madrid.

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