Blue Origin aún no ha identificado la causa de la explosión del cohete New Glenn

La compañía espacial Blue Origin, propiedad del multimillonario Jeff Bezos, sigue buscando las causas de la explosión del megacohete New Glenn ocurrida el mes pasado. Aunque la empresa tiene como objetivo reanudar los vuelos para finales de este año, la raíz exacta del fallo técnico sigue siendo desconocida. Así lo declaró el director ejecutivo de la compañía, Dave Limp, en un comunicado oficial. Así lo informa Techcrunch.com la noticia .

El responsable de Blue Origin destacó en su informe más detallado que los especialistas están trabajando actualmente en «identificar y corregir la causa principal» de la explosión. Los análisis preliminares indican que el problema se originó en la sección de cola de la primera etapa del cohete. Para ello, la empresa está analizando un volumen masivo de datos procedentes de numerosas cámaras y sensores.

Fracaso en las pruebas y daños ocasionados

Tras más de diez años de desarrollo cauteloso, el cohete New Glenn realizó su primer vuelo en enero de 2025. Sin embargo, durante el cuarto vuelo de prueba el 28 de mayo, se produjo una explosión inesperada. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la infraestructura sufrió daños graves.

Como resultado de la explosión, se dañó la única plataforma de lanzamiento situada en Cabo Cañaveral, Florida. Específicamente, la torre pararrayos y el enorme dispositivo transportador y erector (transporter-erector) quedaron totalmente destruidos. También se produjeron daños en edificios cercanos. No obstante, Dave Limp valoró positivamente que las torres de agua y los tanques de gas no resultaran afectados.

Cambios estratégicos y compromisos con la NASA

Para Blue Origin es fundamental reanudar los vuelos lo antes posible, ya que la empresa es uno de los socios principales del programa de la NASA para devolver a la humanidad a la Luna. La dirección decidió cambiar el enfoque técnico para acelerar los lanzamientos. En adelante, se utilizará una grúa gigante para colocar el cohete en la plataforma en lugar del dispositivo transportador especial.

Según Dave Limp, este método permitirá no solo reanudar los vuelos más rápidamente, sino también aumentar la frecuencia de lanzamientos de New Glenn en el futuro. Antes de la explosión, la empresa planeaba realizar 12 vuelos durante este año.

Actualmente, los ingenieros de Blue Origin están dedicados a mitigar las consecuencias de la explosión y a revisar la seguridad del cohete. Este megacohete es visto como el principal competidor del proyecto Starship de SpaceX, y su éxito es crucial para la estrategia de exploración espacial de EE. UU.