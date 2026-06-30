Costa de Marfil vs Noruega: narración en directo

Las selecciones nacionales de Costa de Marfil y Noruega se enfrentan en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro comenzará el 30 de junio a las 22:00 (hora de Tashkent) en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. Costa de Marfil es dirigida por Emerse Faye y Noruega por Stole Solbakken. El equipo ganador avanzará a los cuartos de final.

Zamin.uz el sitio cubrirá los eventos más importantes de este encuentro a través de una narración textual. Goles, ocasiones claras, tarjetas, cambios y otros momentos clave se presentarán rápidamente.

Costa de Marfil terminó la fase de grupos en segunda posición detrás de Alemania. Noruega avanzó a los play-offs quedando segunda en el grupo donde se encontraba Francia.

Alineación inicial de Costa de Marfil, 4-1-2-3:

• Portero: Yahia Fofana

• Defensas: Gislain Konan, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou, Gela Due

• Centrocampistas: Ibrahim Sangaré, Christian Inao Ulay, Franck Kessié

• Delanteros: Nicolas Pépé, Ange-Yoan Bonny, Yan Diomandé

Alineación inicial de Noruega, 4-2-1-3:

• Portero: Erlien Nyuland

• Defensas: Markus Holmgreen Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe

• Centrocampistas: Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard

• Delanteros: Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sørloth

Noruega dio descanso a la mayor parte de sus jugadores principales en el último partido de grupo contra Francia. Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth regresan al once inicial contra Costa de Marfil. En el equipo de Costa de Marfil se han realizado tres cambios.

La información sobre los jugadores suplentes y los cambios realizados durante el partido se proporcionará en la narración textual.