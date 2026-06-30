Costa de Marfil vs Noruega: narración en directo

45+5'⏱
El árbitro pita el final de la primera parte. Los jugadores se dirigen a los vestuarios. Marcador al descanso: Costa de Marfil — Noruega 0:1.
45+2'
Emmanuel Agbadou (Costa de Marfil) desperdició una gran oportunidad: saltó para conectar un pase de falta dentro del área. Su cabezazo pasó rozando el poste izquierdo.
45+1'🟨
¡TARJETA AMARILLA! El árbitro Jesus Valenzuela amonestó a Antonio Nusa (Noruega) por juego brusco.
45+1'
Antonio Nusa (Noruega) derribó al rival y Jesús Valenzuela señaló la infracción. Costa de Marfil ejecutará un tiro libre.
45'
Se han añadido 4 minutos de tiempo extra.
45'
Nicolas Pépé (Costa de Marfil) lanzó un córner, pero el balón fue bloqueado por la defensa.
44'
Yan Diomande (Costa de Marfil) lanzó el córner, pero Orian Nylund leyó bien la jugada y atrapó el balón.
44'
Uno de los defensores reaccionó en el último momento y bloqueó magistralmente el pase de Ghislain Konan (Costa de Marfil). El árbitro pitó, saque de esquina para Costa de Marfil.
43'
Alexander Sørloth (Noruega) se desmarcó perfectamente en el área y conectó un gran cabezazo tras un córner, pero el balón pasó rozando el poste derecho.
42'
Erling Haaland (Noruega) llegó primero al rebote dentro del área y disparó rápido al palo inferior izquierdo, batiendo al portero. Sin embargo, un defensa despejó el balón sobre la línea de gol.
39'⚽0-1
¡GOL! Antonio Nusa (Noruega) abre el marcador con un disparo espectacular. Costa de Marfil — Noruega 0:1.
38'
Martin Ødegaard (Noruega) disparó desde el borde del área, pero el tiro fue bloqueado por un defensa y no representó peligro para el portero.
37'
Erling Haaland (Noruega) saltó cerca del punto de penalti e intentó un cabezazo al centro de la portería. Sin embargo, Yahiya Fofana atrapó el balón con seguridad, evitando el gol.
35'
Emmanuel Agbadou (Costa de Marfil) recibió un pase en el borde del área y disparó al centro de la portería, pero debido a la falta de potencia, Orian Nylund detuvo el balón fácilmente.
35'
Franck Kessié (Costa de Marfil) lanzó el córner, pero el balón salió del campo.
33'
Ange-Yoan Bonny (Costa de Marfil) intentó crear espacio y meter el balón en el área, pero un defensa metió el pie en el momento justo para despejar.
33'
Yan Diomande (Costa de Marfil) intentó un pase raso al ver a un compañero desmarcado. Sin embargo, uno de los defensores leyó la jugada a la perfección y eliminó el peligro. El árbitro asistente tomó la decisión correcta y Costa de Marfil tendrá un córner.
31'
Costa de Marfil tiene una oportunidad de marcar de córner. Yan Diomandé (Costa de Marfil) lanzó un centro peligroso, pero ninguno de sus compañeros pudo saltar más que los defensores.
29'
Nicolas Pépé (Costa de Marfil) lanzó el córner, pero no encontró a ningún compañero y la defensa despejó el balón.
28'
Nicolas Pépé (Costa de Marfil) disparó desde fuera del área, pero el intento fue bloqueado. El árbitro señala saque de esquina para Costa de Marfil.
24'⏱
El árbitro ha pitado un descanso para hidratación.
23'
Patrick Berg (Noruega) lanzó un córner al área penal, pero la defensa rival estaba preparada y despejó el balón con seguridad
23'
Antonio Nusa (Noruega) realizó una jugada individual, pero el rival lo detuvo impidiendo que creara una oportunidad. Saque de esquina para Noruega.
21'
Ghislaine Conan (Costa de Marfil), al no encontrar pase, inició el ataque ella misma. Una gran carrera y un potente disparo desde el área, pero el balón pasó rozando el poste izquierdo.
20'
David Wolf (Noruega) desperdició una gran oportunidad: su pase al área fue interceptado por la defensa. Noruega conseguirá un córner.
18'
Yan Diomande (Costa de Marfil) intentó pasar a Nicolas Pepe, pero el balón salió con demasiada fuerza.
16'
Yan Diomande (Costa de Marfil) lanzó el córner, pero uno de los defensores saltó más alto y despejó el balón de cabeza.
15'
Yan Diomande (Costa de Marfil) superó a varios rivales, pero el defensor mandó el balón fuera. Costa de Marfil consigue un córner.
11'
Erling Haaland estaba a punto de generar peligro, pero un defensa bloqueó el pase de Martin Odegaard (Noruega) desde dentro del área.
9'
Nicolas Pépé (Costa de Marfil) lanzó el córner con demasiada fuerza y ninguno de sus compañeros pudo rematar de cabeza.
9'
Nicolas Pépé (Costa de Marfil) centró al área, pero el intento fue bloqueado y el balón salió. El juez de línea señala córner. Saque de esquina para Costa de Marfil.
8'
Yan Diomandé (Costa de Marfil) intentó rematar de cabeza un centro hacia la banda, pero el disparo fue impreciso y pasó lejos del poste izquierdo.
5'
Ange-Jean Bonny (Costa de Marfil) intentó avanzar, pero tuvo un mal control y perdió el balón.
3'
Erling Haaland (Noruega) encontró espacio alrededor del área penal y realizó un peligroso cabezazo. Sin embargo, uno de los defensores bloqueó el disparo antes de que llegara al portero.
1'⏱
Comienza la primera parte. El partido ha empezado.
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