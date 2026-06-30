Tesla comienza pruebas del robotaxi Cybercab sin volante ni pedales en Austin

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Tesla comienza pruebas del robotaxi Cybercab sin volante ni pedales en Austin

En Austin, Estados Unidos, Tesla ha comenzado a probar la versión lista para producción de uno de sus proyectos más esperados: el robotaxi Cybercab. La característica distintiva de este vehículo eléctrico es que carece totalmente de controles tradicionales, es decir, no tiene volante ni pedales. El habitáculo compacto para dos personas está destinado exclusivamente a los pasajeros, lo que representa una nueva etapa en el desarrollo de los vehículos autónomos. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Por el momento, como medida de seguridad, un supervisor especial viaja en el asiento del pasajero durante las pruebas. Esto se supo a través de videos publicados en la red social X, propiedad de Elon Musk. El proyecto Cybercab fue presentado por primera vez hace casi dos años y tiene como objetivo implementar un servicio de taxi totalmente autónomo solicitado a través de la aplicación de Tesla. En las últimas semanas, la compañía también había estado probando prototipos de este modelo con volante en varias ciudades de EE. UU.

Competencia y enfoque tecnológico

La dirección de Tesla está convencida de que puede superar a su principal competidor en este sector, Waymo. Según Elon Musk, Tesla tiene una gran ventaja en el control de costes ya que desarrolla tanto sus vehículos como su software de forma independiente. En comparación, Waymo se ve obligada a colaborar con marcas como Jaguar y Zeekr.

Otra diferencia importante radica en la tecnología. Mientras que Waymo utiliza costosos lidars y radares en sus sistemas, Tesla confía únicamente en cámaras e AI. Aunque este método abarata la producción, existen diversos debates entre expertos sobre cómo funcionaría el sistema en situaciones complejas, como zonas de construcción o bajo lluvia intensa.

Cambios legislativos y obstáculos

Uno de los principales factores que impedían la adopción masiva de los robotaxis era la legislación. Sin embargo, según ixbt.com, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de EE. UU. propuso recientemente una nueva medida. Según esta, los pedales de freno no serían obligatorios en vehículos gestionados exclusivamente por sistemas automatizados. Se espera que esta norma entre en vigor a finales de año, abriendo camino a modelos como el Cybercab.

Cabe señalar que la tecnología de conducción autónoma aún no es perfecta. Durante las pruebas en Austin, robotaxis basados en el Model Y sufrieron varias colisiones menores. Asimismo, se ha informado que los vehículos de Waymo también tuvieron dificultades al circular cerca de autobuses escolares y en carreteras inundadas.

El éxito del proyecto Tesla Cybercab es fundamental para la estabilidad financiera futura de la empresa. A medida que estos coches biplaza de aspecto futurista y color dorado aumenten en las calles, quedará claro qué tan realista es el plan de Tesla de crear una red de robotaxis en todo el país. Esta noticia también es interesante para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, ya que la popularización global del transporte autónomo podría transformar completamente la infraestructura urbana en el futuro.

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Abror Shuhratov
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