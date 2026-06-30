Michael Owen: Harry Kane es el mejor delantero de la historia de Inglaterra, pero su elección fue un error

Michael Owen, antigua estrella de la selección inglesa y del Liverpool, y ganador del Balón de Oro, hizo una declaración sorprendente sobre una de las mayores figuras del fútbol moderno, Harry Kane. Según Owen, el delantero que actualmente defiende los colores del Bayern Munich es el máximo goleador de la historia del fútbol inglés. Sin embargo, el experto calificó el traslado del jugador a la liga alemana como el error estratégico más grande de su carrera. Así lo informa la noticia de Goal.com.

En un artículo escrito para el Daily Mail, Owen admitió que inicialmente había dudado de la habilidad de Harry Kane. Según él, con el tiempo, Kane demostró que se convirtió en el delantero más peligroso del mundo gracias a su trabajo incansable y su superación personal. Owen valoró positivamente a Kane no como un talento nato, sino como un profesional que se ha forjado a sí mismo.

El nivel de la Bundesliga y la cuestión de los récords

Michael Owen no ocultó que sigue estando descontento con el traspaso de Harry Kane al Bayern Munich. En su opinión, la oportunidad de convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League era más prestigiosa que un título de campeón en Alemania. Owen describió el nivel de la Bundesliga como «ordinario», señalando que ganar allí no es un logro significativo para un jugador del nivel de Kane.

«Mantengo mi opinión: Harry Kane es un jugador de un nivel muy superior a la Bundesliga. Debería haberse quedado en Inglaterra y batido el récord de Alan Shearer. Ganar trofeos con el club muniqués no tendrá el mismo impacto en su legado que un liderazgo absoluto en la Premier League», escribe Owen.

Asimismo, el exdelantero reconoció que el estilo de juego de Kane ha evolucionado y se ha perfeccionado con los años. Su capacidad para bajar al centro del campo, organizar el juego y crear oportunidades para sus compañeros es muy valorada en el fútbol actual. Owen también destacó la condición física del jugador y su baja tasa de lesiones.

Según Goal.com, Owen considera a Harry Kane como el jugador más fuerte mentalmente. Afirmó que, si se concediera un penalti decisivo en una final del Mundial, confiaría esa responsabilidad sin dudarlo a Kane. La sangre fría de Kane y su capacidad para trabajar bajo presión son los aspectos principales que lo distinguen de otros delanteros.

En conclusión, aunque Harry Kane esté mostrando un gran rendimiento actualmente en Alemania, los expertos y aficionados ingleses esperan con ansias su regreso a su patria para continuar batiendo récords. El reconocimiento de Owen confirma una vez más la alta posición de Kane en la historia del fútbol inglés.