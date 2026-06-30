Smartphone decepcionante: el precio del Samsung Galaxy A27 sube, sus capacidades disminuyen

El nuevo smartphone Galaxy A27 de Samsung se encuentra en el centro de las críticas incluso antes del inicio oficial de las ventas. Algunas publicaciones especializadas en tecnología consideran el dispositivo como una de las actualizaciones más incomprensibles y desafortunadas del año.

Aunque el nuevo modelo se presenta como el sucesor del Galaxy A26, los cambios no resultaron tan significativos como muchos esperaban. Algunas especificaciones técnicas han mejorado, pero varias funciones importantes han sido recortadas. A pesar de ello, el precio del smartphone ha subido 50 dólares respecto al modelo anterior.

Un nuevo procesador como ventaja principal

El cambio más importante en el Galaxy A27 es el uso del procesador Snapdragon 6 Gen 3. Se espera que el nuevo chip proporcione una mayor velocidad y eficiencia energética en comparación con el anterior procesador Exynos 1380.

El dispositivo está equipado con memoria RAM de tipo LPDDR5. Esto puede tener un impacto positivo en el inicio de aplicaciones, el uso simultáneo de varios programas y la velocidad general del sistema.

El diseño también presenta un pequeño cambio. En lugar de la muesca en forma de gota de agua, se utiliza un orificio circular más moderno para la cámara frontal. Esto refresca ligeramente la apariencia del smartphone.

Las capacidades de la cámara han disminuido

Las principales quejas sobre el nuevo modelo están relacionadas con las cámaras. Mientras que el Galaxy A26 tenía una cámara frontal de 13 MP, el sensor selfie del Galaxy A27 se ha reducido a 12 MP.

La disminución en la cámara ultra gran angular es aún más notable. Mientras que el modelo anterior utilizaba un sensor de 8 MP, en el nuevo smartphone se ha reducido a 5 MP.

Estos cambios pueden afectar la calidad de las fotos en gran angular y la reproducción de pequeños detalles. Por esta razón, el nuevo smartphone no se considera una actualización completa en términos de cámara, sino más bien un paso atrás en ciertos aspectos.

El nivel de protección contra el agua también ha empeorado

El modelo Galaxy A26 contaba con protección contra agua y polvo bajo el estándar IP67. En el Galaxy A27, este índice se ha reducido al nivel IP64.

La protección IP64 protege el smartphone contra salpicaduras y polvo hasta cierto punto. Sin embargo, no protege completamente el dispositivo contra inmersiones accidentales.

La fiabilidad es un factor importante, incluso en smartphones económicos. Por ello, la reducción del nivel de protección genera dudas entre los usuarios.

El precio no ofrece ventaja frente a la competencia

El precio del Galaxy A27 se ha fijado en 349 dólares. Esto es 50 dólares más caro que el modelo anterior.

En este segmento de precio, existen competidores como el Nothing Phone (4a), el OnePlus Nord CE 5 y el Google Pixel 9a. Algunos de ellos ofrecen una mejor cámara, mejor software o características técnicas más equilibradas.

Según los expertos de Tech Advisor, incluso el Pixel 9a, más barato y lanzado en marzo de 2025, podría parecer una opción más sensata para muchos compradores.

«En una época en la que los precios suben debido a las actualizaciones evolutivas y la escasez de chips, esta es una noticia muy decepcionante por parte de Samsung», escribió Tech Advisor.

¿Para quién puede ser adecuado el Galaxy A27?

El nuevo smartphone puede interesar a usuarios que buscan un procesador más potente, memoria RAM más rápida y un diseño más moderno. Sin embargo, para los compradores que valoran la calidad de la cámara, la protección contra el agua y el precio, el Galaxy A27 parece poco atractivo.

Samsung da la impresión de dar un paso adelante y dos hacia los lados con este nuevo modelo. El éxito real del dispositivo en el mercado se conocerá una vez que comiencen las ventas y se publiquen las pruebas independientes.

¿Crees que vale la pena pagar 349 dólares por el Samsung Galaxy A27?