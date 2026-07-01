Mundial 2026: Mbappé empata con Messi tras anotar un doblete contra Suecia

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, volvió a brillar en el Mundial 2026. El delantero de 27 años fue nombrado el mejor jugador del partido en los octavos de final contra Suecia.

Los pupilos de Didier Deschamps vencieron con solvencia por 3-0, asegurando su pase a los cuartos de final. Mbappé fue el gran protagonista del encuentro gracias a su doblete.

Mbappé abrió el marcador al final de la primera parte

La primera mitad estuvo dominada por Francia. Aunque los 'Bleus' generaron numerosas ocasiones peligrosas, solo lograron batir la portería sueca al final de la primera parte.

En el minuto 45, Mbappé recibió el balón en el área rival y abrió el marcador con un disparo preciso. Al inicio de la segunda mitad, Bradley Barcola amplió la ventaja francesa.

En el minuto 74, Mbappé volvió a castigar la defensa sueca, anotando su segundo gol del partido y el tercero para Francia.

Llega a seis goles en el torneo

Tras el doblete contra Suecia, Kylian Mbappé ha alcanzado los seis goles en el Mundial 2026. De este modo, el delantero francés empata con Lionel Messi en la lucha por la máxima goleador del torneo.

Mbappé ya había sido regular en la fase de grupos. Estos dos goles en el primer partido de eliminatorias lo convierten en uno de los principales candidatos a ganar la Bota de Oro.

Francia mantiene un récord perfecto en el torneo

La selección francesa ha ganado los cuatro partidos disputados en el Mundial. Con un gran poder ofensivo, velocidad y profundidad de plantilla, se posiciona como uno de los favoritos.

En el duelo contra Suecia, los franceses controlaron totalmente el juego, sin dejar opciones reales al rival. Los dos goles de Mbappé demuestran que el capitán lidera al equipo en los momentos decisivos.

Rival en cuartos de final: Paraguay

La selección de Francia se enfrentará a Paraguay en la siguiente ronda. El representante sudamericano avanzó tras eliminar a Alemania en la tanda de penaltis en la fase anterior.

El equipo de Didier Deschamps parte como favorito para el próximo encuentro. No obstante, en los play-offs cada error es costoso. La gran esperanza de Francia sigue siendo Kylian Mbappé.