¿Qué dijo Didier Deschamps tras la victoria contra Suecia en octavos de final?

El seleccionador de la selección francesa, Didier Deschamps, expresó sus impresiones tras la convincente victoria sobre Suecia en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Los «Bleus» se clasificaron para los cuartos de final tras derrotar a su rival por 3-0. Sin embargo, a pesar del amplio resultado, Deschamps subrayó que el equipo aún no ha alcanzado su objetivo principal.

Francia llegó al Mundial con un objetivo claro

Según el técnico francés, el equipo llegó a la Copa del Mundo para cumplir una tarea establecida de antemano. El entrenador señaló que todos los futbolistas comprenden bien este objetivo.

«Hemos venido aquí con una misión clara y la comparto con el equipo. Hay razones para estar orgullosos, pero aún nos queda un largo camino por delante», afirmó Deschamps.

En los últimos años, Francia ha sido uno de los principales favoritos en los grandes torneos. Por ello, no solo se esperan victorias en partidos aislados, sino llegar hasta las fases decisivas de la competición.

Deschamps recordó las oportunidades desaprovechadas

Aunque Francia derrotó a Suecia por tres goles a cero, el seleccionador afirmó que el equipo podría haber ampliado la ventaja.

En su opinión, los jugadores no aprovecharon plenamente todas las ocasiones creadas frente a la portería rival. No obstante, el entrenador quedó satisfecho con el paso seguro por la fase de eliminatorias.

«Hemos superado esta etapa con seguridad. Sin embargo, podríamos haber aprovechado más nuestras ocasiones», destacó el especialista.

En estos encuentros, lo más importante es avanzar a la siguiente ronda. No obstante, Deschamps demostró que no pasará por alto las deficiencias en el juego del equipo.

Ahora la tarea principal es recuperar fuerzas

La selección francesa disputará su próximo encuentro dentro de cuatro días. Por ello, para el cuerpo técnico es fundamental recuperar el estado físico y mental de los jugadores.

Deschamps señaló que el equipo debe volver a mostrar su mejor fútbol en el próximo duelo.

«Ahora debemos recuperarnos y, dentro de cuatro días, volver a mostrar nuestro mejor juego», dijo.

En la fase de eliminatorias del Mundial, los cortos descansos entre partidos pueden afectar seriamente la preparación de los jugadores. Por esta razón, el cuerpo técnico francés intenta distribuir correctamente las cargas.

«La realidad puede bajarte a tierra rápidamente»

Didier Deschamps pidió a los jugadores que no caigan en un exceso de confianza. Subrayó que es peligroso pensar demasiado pronto en las siguientes fases del torneo.

«No tiene sentido mirar demasiado lejos. La realidad puede bajarte a tierra rápidamente. Tenemos un equipo talentoso, pero debemos demostrarlo en cada partido», afirmó Deschamps.

La plantilla de Francia cuenta con muchos de los mejores jugadores del fútbol mundial. Sin embargo, según el seleccionador, los nombres famosos y una plantilla fuerte no garantizan por sí solos la victoria.

Próximo rival: Paraguay

Cabe recordar que Francia venció a Suecia 3-0 en octavos de final. Ahora, los pupilos de Didier Deschamps se enfrentarán a la selección de Paraguay en cuartos de final.

Paraguay eliminó a Alemania en la ronda anterior en la tanda de penaltis. Por lo tanto, Francia se enfrenta a una prueba seria contra un rival que se defiende con orden y lucha hasta el final.

Las declaraciones de Deschamps dejan claro que en el campamento francés no hay lugar para el conformismo, incluso tras una gran victoria. El equipo debe demostrar su potencial ahora en cada encuentro siguiente.