¿Qué dijo Didier Deschamps tras la victoria contra Suecia en octavos de final?

·29·Deportes
¿Qué dijo Didier Deschamps tras la victoria contra Suecia en octavos de final?

El seleccionador de la selección francesa, Didier Deschamps, expresó sus impresiones tras la convincente victoria sobre Suecia en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Los «Bleus» se clasificaron para los cuartos de final tras derrotar a su rival por 3-0. Sin embargo, a pesar del amplio resultado, Deschamps subrayó que el equipo aún no ha alcanzado su objetivo principal.

Francia llegó al Mundial con un objetivo claro

Según el técnico francés, el equipo llegó a la Copa del Mundo para cumplir una tarea establecida de antemano. El entrenador señaló que todos los futbolistas comprenden bien este objetivo.

«Hemos venido aquí con una misión clara y la comparto con el equipo. Hay razones para estar orgullosos, pero aún nos queda un largo camino por delante», afirmó Deschamps.

En los últimos años, Francia ha sido uno de los principales favoritos en los grandes torneos. Por ello, no solo se esperan victorias en partidos aislados, sino llegar hasta las fases decisivas de la competición.

Deschamps recordó las oportunidades desaprovechadas

Aunque Francia derrotó a Suecia por tres goles a cero, el seleccionador afirmó que el equipo podría haber ampliado la ventaja.

En su opinión, los jugadores no aprovecharon plenamente todas las ocasiones creadas frente a la portería rival. No obstante, el entrenador quedó satisfecho con el paso seguro por la fase de eliminatorias.

«Hemos superado esta etapa con seguridad. Sin embargo, podríamos haber aprovechado más nuestras ocasiones», destacó el especialista.

En estos encuentros, lo más importante es avanzar a la siguiente ronda. No obstante, Deschamps demostró que no pasará por alto las deficiencias en el juego del equipo.

Ahora la tarea principal es recuperar fuerzas

La selección francesa disputará su próximo encuentro dentro de cuatro días. Por ello, para el cuerpo técnico es fundamental recuperar el estado físico y mental de los jugadores.

Deschamps señaló que el equipo debe volver a mostrar su mejor fútbol en el próximo duelo.

«Ahora debemos recuperarnos y, dentro de cuatro días, volver a mostrar nuestro mejor juego», dijo.

En la fase de eliminatorias del Mundial, los cortos descansos entre partidos pueden afectar seriamente la preparación de los jugadores. Por esta razón, el cuerpo técnico francés intenta distribuir correctamente las cargas.

«La realidad puede bajarte a tierra rápidamente»

Didier Deschamps pidió a los jugadores que no caigan en un exceso de confianza. Subrayó que es peligroso pensar demasiado pronto en las siguientes fases del torneo.

«No tiene sentido mirar demasiado lejos. La realidad puede bajarte a tierra rápidamente. Tenemos un equipo talentoso, pero debemos demostrarlo en cada partido», afirmó Deschamps.

La plantilla de Francia cuenta con muchos de los mejores jugadores del fútbol mundial. Sin embargo, según el seleccionador, los nombres famosos y una plantilla fuerte no garantizan por sí solos la victoria.

Próximo rival: Paraguay

Cabe recordar que Francia venció a Suecia 3-0 en octavos de final. Ahora, los pupilos de Didier Deschamps se enfrentarán a la selección de Paraguay en cuartos de final.

Paraguay eliminó a Alemania en la ronda anterior en la tanda de penaltis. Por lo tanto, Francia se enfrenta a una prueba seria contra un rival que se defiende con orden y lucha hasta el final.

Las declaraciones de Deschamps dejan claro que en el campamento francés no hay lugar para el conformismo, incluso tras una gran victoria. El equipo debe demostrar su potencial ahora en cada encuentro siguiente.

Didier DeschampsFranciaSuecia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Mbappé habla abiertamente sobre su lucha por la bota de oro con MessiMbappé habla abiertamente sobre su lucha por la bota de oro con MessiHoy, 08:12Mundial 2026: Mbappé empata con Messi tras anotar un doblete contra SueciaMundial 2026: Mbappé empata con Messi tras anotar un doblete contra SueciaHoy, 07:40Koeman deja la selección de Países Bajos tras la derrota ante MarruecosKoeman deja la selección de Países Bajos tras la derrota ante MarruecosHoy, 07:25Christian Pulisic elogia la capacidad de Zlatan Ibrahimovic como comentaristaChristian Pulisic elogia la capacidad de Zlatan Ibrahimovic como comentaristaHoy, 04:54Francia vence a Suecia y se clasifica para los octavos de final del Mundial 2026Francia vence a Suecia y se clasifica para los octavos de final del Mundial 2026Hoy, 04:00Declan Rice valora positivamente las posibilidades de Inglaterra en las tandas de penaltisDeclan Rice valora positivamente las posibilidades de Inglaterra en las tandas de penaltisHoy, 02:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev