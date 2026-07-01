Gran oportunidad para las startups australianas: regresa el TechCrunch Startup Battlefield

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Gran oportunidad para las startups australianas: regresa el TechCrunch Startup Battlefield

El concurso TechCrunch Startup Battlefield, considerado uno de los eventos más prestigiosos del mundo tecnológico global, regresa a Australia. Esta renombrada plataforma representa una oportunidad única para que proyectos jóvenes y prometedores se den a conocer mundialmente y atraigan inversiones masivas. Los organizadores han informado que quedan pocos días para el cierre de las solicitudes: se aceptarán hasta el 6 de julio. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según TechCrunch, este concurso tiene el poder de cambiar completamente la vida de las startups. Por ejemplo, en el último concurso Battlefield realizado en Sídney en 2017, dos startups desconoces lograron recaudar más de 85 millones de dólares en total posteriormente. Tales resultados demuestran el altísimo prestigio del evento.

Proyectos exitosos e inversiones masivas

Se puede citar como ejemplo el proyecto HealthMatch, ganador aquel año. Fundada por Manuri Gunawardena, estudiante de medicina, esta plataforma utiliza tecnología de aprendizaje automático para conectar a pacientes con ensayos clínicos. Tras la victoria, la startup recaudó 25 millones de dólares, entró en el mercado de EE. UU. y hoy atiende a más de 1 millón de pacientes en todo el mundo.

El proyecto FluroSat, que obtuvo el segundo lugar, también alcanzó grandes logros. Tras su participación en el concurso, la startup atrajo inversiones de Microsoft y posteriormente se integró en Regrow Agriculture. Actualmente, la empresa ha recaudado más de 60 millones de dólares, contando entre sus socios a gigantes como Microsoft, Airtree y Cargill.

¿Qué espera a los participantes?

El 19 de agosto de este año, en el evento organizado en colaboración con Stripe, las 8 mejores startups seleccionadas presentarán sus proyectos. El jurado estará compuesto por inversores prestigiosos, representantes de medios internacionales y expertos en tecnología. Se han previsto los siguientes premios para los participantes:

  • Las startups del top 3 tendrán beneficios en comisiones para pagos realizados a través del sistema Stripe hasta por 15 000 dólares;
  • El ganador principal obtendrá un pase directo a la lista Startup Battlefield 200 en la prestigiosa conferencia TechCrunch Disrupt que se celebrará en octubre en San Francisco;
  • La startup ganadora tendrá la garantía de demostrar su proyecto en uno de los escenarios más grandes del mundo sin selecciones adicionales.
Para los fundadores de startups uzbekos, tales eventos también son fundamentales para estudiar la experiencia internacional y analizar estrategias de salida al mercado global. Mientras el ecosistema local se desarrolla, estos concursos internacionales sirven como guía para los jóvenes emprendedores.

Recordamos que las solicitudes para el Startup Battlefield Australia se aceptan hasta el 6 de julio. Esto no es solo un logro financiero, sino el camino más corto para ingresar a la comunidad tecnológica global y atraer la atención de inversores de nivel mundial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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