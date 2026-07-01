Xiaomi presenta el Redmi K90 Ultra récord: batería de 8550 mAh y refrigeración activa

Xiaomi ha presentado oficialmente su próximo buque insignia de alto rendimiento: el Redmi K90 Ultra. Este dispositivo aspira a posicionarse entre los smartphones gaming más potentes del mercado, no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por su relación calidad-precio. Según ixbt.com, el nuevo modelo ya ha salido a la venta en el mercado chino. Ixbt.com informa .

La principal ventaja del smartphone reside en su hardware. El dispositivo está equipado con el último procesador Snapdragon 8 Elite de Qualcomm y un chip gráfico especial D2. Lo más interesante es que, para evitar el sobrecalentamiento del sistema, los fabricantes han añadido no solo una gran cámara de vapor, sino también un sistema de refrigeración activa: un ventilador integrado. Esto permite mantener una tasa de fotogramas estable incluso en los juegos más exigentes.

Pantalla y sistema de protección

El Redmi K90 Ultra cuenta con una pantalla OLED de 6,83 pulgadas que funciona con una resolución de 1,5K. La pantalla ofrece una tasa de refresco de 165 Hz y un brillo máximo de 3500 nits, lo que permite ver la imagen con claridad incluso en días soleados. El cuerpo está fabricado con un marco de aluminio y cumple simultáneamente con los estándares de protección contra agua y polvo IP66, IP68 e IP69.

En cuanto a la memoria, Xiaomi ha utilizado las tecnologías más modernas: el dispositivo incorpora memoria RAM LPDDR5X Ultra y módulos de almacenamiento UFS 4.1. Esto garantiza una carga rápida de los juegos y un funcionamiento fluido del sistema. Los usuarios pueden elegir entre colores negro, plateado y azul.

Energía y capacidades especiales

Otro récord del smartphone es su batería con capacidad de 8550 mAh. Esta enorme reserva de energía está respaldada por una tecnología de carga rápida de 100 W. Además, es posible cargar otros gadgets mediante la función de carga inversa cableada de 22,5 W. Para los entusiastas del gaming, existe un modo especial: la energía puede saltarse la batería y transmitirse directamente a la placa base, lo que ayuda a prolongar la vida útil de la batería.

Otras características del dispositivo también son dignas de mención:

cámara principal de 50 megapíxeles;

altavoces estéreo de Bose;

escáner de huellas dactilares ultrasónico;

potente motor de vibración;

posibilidad de ajustar la sensibilidad por separado para diferentes partes de la pantalla.

Actualmente, la configuración básica del Redmi K90 Ultra se valora en aproximadamente 410 USD. Se espera que este modelo llegue al mercado de Uzbekistán en los próximos meses a través de proveedores oficiales o no oficiales. Con sus características técnicas, es seguro que supondrá una competencia seria para muchos flagships costosos del mercado.