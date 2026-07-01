Xiaomi presenta el Redmi K90 Ultra récord: batería de 8550 mAh y refrigeración activa

·43·Tecnología
Xiaomi presenta el Redmi K90 Ultra récord: batería de 8550 mAh y refrigeración activa

Xiaomi ha presentado oficialmente su próximo buque insignia de alto rendimiento: el Redmi K90 Ultra. Este dispositivo aspira a posicionarse entre los smartphones gaming más potentes del mercado, no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por su relación calidad-precio. Según ixbt.com, el nuevo modelo ya ha salido a la venta en el mercado chino. Ixbt.com informa .

La principal ventaja del smartphone reside en su hardware. El dispositivo está equipado con el último procesador Snapdragon 8 Elite de Qualcomm y un chip gráfico especial D2. Lo más interesante es que, para evitar el sobrecalentamiento del sistema, los fabricantes han añadido no solo una gran cámara de vapor, sino también un sistema de refrigeración activa: un ventilador integrado. Esto permite mantener una tasa de fotogramas estable incluso en los juegos más exigentes.

Pantalla y sistema de protección

El Redmi K90 Ultra cuenta con una pantalla OLED de 6,83 pulgadas que funciona con una resolución de 1,5K. La pantalla ofrece una tasa de refresco de 165 Hz y un brillo máximo de 3500 nits, lo que permite ver la imagen con claridad incluso en días soleados. El cuerpo está fabricado con un marco de aluminio y cumple simultáneamente con los estándares de protección contra agua y polvo IP66, IP68 e IP69.

En cuanto a la memoria, Xiaomi ha utilizado las tecnologías más modernas: el dispositivo incorpora memoria RAM LPDDR5X Ultra y módulos de almacenamiento UFS 4.1. Esto garantiza una carga rápida de los juegos y un funcionamiento fluido del sistema. Los usuarios pueden elegir entre colores negro, plateado y azul.

Energía y capacidades especiales

Otro récord del smartphone es su batería con capacidad de 8550 mAh. Esta enorme reserva de energía está respaldada por una tecnología de carga rápida de 100 W. Además, es posible cargar otros gadgets mediante la función de carga inversa cableada de 22,5 W. Para los entusiastas del gaming, existe un modo especial: la energía puede saltarse la batería y transmitirse directamente a la placa base, lo que ayuda a prolongar la vida útil de la batería.

Otras características del dispositivo también son dignas de mención:

  • cámara principal de 50 megapíxeles;
  • altavoces estéreo de Bose;
  • escáner de huellas dactilares ultrasónico;
  • potente motor de vibración;
  • posibilidad de ajustar la sensibilidad por separado para diferentes partes de la pantalla.
Actualmente, la configuración básica del Redmi K90 Ultra se valora en aproximadamente 410 USD. Se espera que este modelo llegue al mercado de Uzbekistán en los próximos meses a través de proveedores oficiales o no oficiales. Con sus características técnicas, es seguro que supondrá una competencia seria para muchos flagships costosos del mercado.

XiaomiRedmi K90 UltraSnapdragon 8 EliteSmartphoneTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Crisis en el mercado de memorias: Samsung, Hynix y Micron demandadas por colusiónCrisis en el mercado de memorias: Samsung, Hynix y Micron demandadas por colusiónHoy, 04:56Gran oportunidad para las startups australianas: regresa el TechCrunch Startup BattlefieldGran oportunidad para las startups australianas: regresa el TechCrunch Startup BattlefieldHoy, 04:28AMD se prepara para subir el precio de sus tarjetas gráficas: se espera que el mercado cambie en julioAMD se prepara para subir el precio de sus tarjetas gráficas: se espera que el mercado cambie en julioHoy, 04:21La marca alemana Punkt. presenta el smartphone seguro MC03 con sistema AphyOSLa marca alemana Punkt. presenta el smartphone seguro MC03 con sistema AphyOSHoy, 03:24Acebeam presenta una batería 21700 récord de 6400 mAhAcebeam presenta una batería 21700 récord de 6400 mAhHoy, 02:55El agente de AI OpenClaw ya está disponible en Android e iOSEl agente de AI OpenClaw ya está disponible en Android e iOSHoy, 02:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
El iPhone 18 Pro será más grueso de lo esperado: Apple planea una revolución en el sistema de cámaras
El iPhone 18 Pro será más grueso de lo esperado: Apple planea una revolución en el sistema de cámaras
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra