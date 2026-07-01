EE. UU. levanta las restricciones a la exportación de los modelos de AI más potentes de Anthropic

El gobierno de EE. UU. ha eliminado las estrictas restricciones a la exportación de los modelos más avanzados de Anthropic, uno de los laboratorios líderes en inteligencia artificial, llamados Mythos y Fable. Esta decisión elimina el requisito de licencia que impedía la popularización internacional de estas tecnologías y restablece la posibilidad de utilizar estas redes neuronales para los usuarios globales. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Cabe recordar que el 12 de junio de este año, el gobierno de EE. UU. incluyó estos productos en la lista de tecnologías con exportación restringida. Según esta normativa, estaba prohibido proporcionar los modelos a ciudadanos extranjeros sin un permiso especial. Tales restricciones causaron grandes dificultades para Anthropic, obligando a la empresa a detener completamente el acceso abierto a sus modelos. Estas restricciones fueron eliminadas oficialmente el 1 de julio.

Seguridad y acuerdo con el gobierno

Según Howard Lutnick, Secretario de Comercio de EE. UU., Anthropic se ha comprometido a identificar y mitigar proactivamente los riesgos de seguridad asociados a los modelos. Asimismo, la empresa ha aceptado colaborar estrechamente con el gobierno en los estándares y protocolos de Mythos, Fable y futuros desarrollos, y a informar a las autoridades sobre cualquier actividad maliciosa.

Expertos en ciberseguridad habían visto inicialmente las prohibiciones con escepticismo. Según ellos, las restricciones podrían haber sido utilizadas más como un medio de presión política que como una medida de seguridad. Algunos analistas lo evaluaron como una respuesta a las críticas de la dirección de Anthropic hacia la política gubernamental. No obstante, la empresa destacó que ya aplicaba voluntariamente la mayoría de estas medidas de seguridad antes de que se impusieran las restricciones.

Competencia global y demandas del mercado

Se dice que la flexibilización de las restricciones de exportación también se debe a los logros alcanzados por las empresas de inteligencia artificial en la región de Asia. Específicamente, el hecho de que modelos como Fugu y Tulonfeng se hayan acercado al nivel de Mythos en capacidades impulsó al gobierno de EE. UU. a actuar para no perder su superioridad tecnológica.

Actualmente, no solo Anthropic, sino también los últimos modelos de otros gigantes como OpenAI están siendo presentados a un grupo de organizaciones especiales aprobadas por la Casa Blanca, en lugar de al uso masivo. Esto demuestra que los procesos de regulación general en el sector siguen siendo complejos y cambiantes.

En cuanto a las capacidades de los modelos de Anthropic :

Mythos — se considera el modelo más potente para la identificación y análisis de vulnerabilidades de software ;

— se considera el modelo más potente para la identificación y análisis de vulnerabilidades de software ; Fable — es la versión destinada al uso público, equipada con barreras de seguridad adicionales ;

— es la versión destinada al uso público, equipada con barreras de seguridad adicionales ; Ambos modelos muestran una alta eficiencia en el análisis de texto y la resolución de problemas complejos.

Los representantes de la industria están preocupados por las incertidumbres en la política de EE. UU. respecto a la inteligencia artificial. El decreto de junio sobre la revisión de los modelos antes de su lanzamiento fue criticado por muchos analistas, incluido Dean W. Ball de OpenAI. A pesar de ello, se espera que la apertura para los modelos de Anthropic fortalezca la posición de las tecnologías estadounidenses en el mercado mundial.