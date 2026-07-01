Christian Pulisic elogia la capacidad de Zlatan Ibrahimovic como comentarista

La leyenda del fútbol sueco Zlatan Ibrahimovic sigue siendo el centro de atención del mundo deportivo incluso después de retirarse. El ex delantero, que actualmente se desempeña como comentarista y experto de la Copa del Mundo en la cadena estadounidense FOX, ha provocado videos virales en las redes sociales gracias a sus opiniones tajantes y su personalidad única. Su compañero en el Milan, Christian Pulisic, elogió esta nueva faceta. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La estrella de la selección de Estados Unidos, Christian Pulisic, comentó a los periodistas durante la preparación del partido contra Bosnia y Herzegovina que disfruta siguiendo las apariciones televisivas de Ibrahimovic. Cabe mencionar que Zlatan actualmente ejerce como asesor en el Milan y mantiene contacto regular con Pulisic.

«Creo que es una persona muy interesante. Tengo la oportunidad de trabajar con él y conozco bien su personalidad. Zlatan está haciendo un trabajo excelente, es muy placentero escuchar sus análisis», destacó el futbolista estadounidense.

El conflicto entre Ibrahimovic y Ronald Koeman

En pantalla, Zlatan Ibrahimovic destaca no solo por sus bromas, sino también por sus críticas despiadadas. En particular, criticó duramente al seleccionador Ronald Koeman tras la derrota de la selección de Países Bajos ante Marruecos. Según Zlatan, el equipo renunció a su tradición ofensiva.

«Koeman es el único culpable de esta derrota. No reconocí a estos Países Bajos. El equipo perdió su identidad. Siempre nos enseñaron a atacar, pero hoy Koeman jugó para no perder, como los entrenadores italianos. Incluso si pierdes, debes perder con tu propio estilo», dijo Ibrahimovic.

Lo notable es que, poco después de estas críticas, Ronald Koeman renunció a su cargo. Esto demostró una vez más el peso de las palabras de Ibrahimovic como experto.

Además, sus discusiones en el estudio con su colega, el exdefensa estadounidense Alexi Lalas, despiertan un gran interés entre los aficionados. Zlatan ha logrado cautivar a la audiencia estadounidense con su estilo «arrogante» pero sincero.

Según Pulisic, la franqueza y la intransigencia de Ibrahimovic eran elementos que hacían falta en el mundo del fútbol. El jugador del Milan no ocultó su alegría por el éxito de su asesor.