El aumento de los precios de los chips de memoria y la disminución de la oferta en el mercado tecnológico global podrían haber sido provocados artificialmente. El 25 de junio de este año, se presentó una demanda colectiva en California contra Samsung, Hynix y Micron. Estos tres gigantes controlan aproximadamente el 85-90 % del mercado mundial de memorias DRAM y NAND, y se les acusa de fijar los precios de común acuerdo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la demanda, las empresas aprovecharon su posición dominante en el mercado para reducir deliberadamente la producción de chips de memoria tradicionales. Se afirma que esta acción se llevó a cabo bajo el pretexto de la transición hacia la memoria HBM (High Bandwidth Memory), fundamental para los sistemas de inteligencia artificial (AI). Como resultado, surgió una escasez de chips de memoria DDR destinados a computadoras y dispositivos comunes, elevando sus precios sin justificación.

El pretexto de la AI y la reducción de la producción

Según datos de ixbt.com, los demandantes acusan al trío de haber reducido de manera coordinada el volumen de producción de memoria DDR bajo la máscara de una reorganización de sus estructuras empresariales. Actualmente, la demanda de memoria HBM para aceleradores AI de empresas como NVIDIA es muy alta, pero esto no debería haber afectado tan drásticamente los precios de la memoria en el segmento masivo.

En el mercado de Uzbekistán también se ha observado un aumento en los precios de los componentes de computadora en los últimos meses, especialmente en la memoria RAM. Si se prueba la culpabilidad de las empresas en este proceso judicial, se considerará como una conspiración a gran escala que afectó no solo al mercado global, sino también directamente al bolsillo de los consumidores locales.

¿Se repite la historia?

Es notable que este tipo de «acuerdos» entre fabricantes de memoria no ocurren por primera vez. Mirando hacia atrás, en la década de 2000, Samsung y Hynix ya habían admitido cargos criminales por fijación de precios. En aquel entonces, varios ejecutivos fueron condenados a prisión y las empresas fueron multadas con un total de 731 millones de dólares.

En aquel conflicto, Micron evitó las sanciones gracias a su cooperación con la investigación. Sin embargo, en esta demanda colectiva, se espera que las tres empresas queden bajo una presión seria. Según los expertos, si el tribunal considera que las acusaciones son fundadas, los gigantes tecnológicos podrían verse obligados a pagar miles de millones de dólares en indemnizaciones.

Hasta el momento, los representantes de Samsung, Hynix y Micron no han emitido declaraciones oficiales sobre esta demanda. Se espera que este proceso judicial se convierta en uno de los eventos más impactantes del mundo tecnológico en los próximos meses y cambie por completo la política de precios en el mercado de chips de memoria.