Uno de los fundadores de las tecnologías de Internet modernas, conocido mundialmente como el «padre de Internet», Vinton Cerf, se prepara para finalizar su prolongada trayectoria en el mundo de la tecnología. El científico de 83 años dejará oficialmente sus cargos de vicepresidente y «Chief Internet Evangelist» en Google a partir de la próxima semana. El anuncio se realizó durante la conferencia Open Frontier organizada por el instituto Laude. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Durante el evento, Dave Patterson, profesor de UC Berkeley y fundador de la arquitectura de procesadores RISC, intervino para reconocer la productiva trayectoria de 20 años de Vinton Cerf en Google. Patterson destacó que la contribución de Cerf al mundo tecnológico es incomparable y que su jubilación representa el fin de una era. Hasta el momento, los directivos de Google no han emitido comentarios adicionales sobre esta información.

Vinton Cerf y su colega Robert Kahn son los arquitectos de los protocolos TCP/IP, que son la base de la red global que conocemos hoy. Este conjunto de reglas, creado en la década de 1970, permitió que diferentes redes de computadoras se comunicaran entre sí. Por estos inmensos servicios, Cerf ha sido galardonado con numerosos premios prestigiosos, incluyendo el Premio Turing y la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil de los Estados Unidos.

Un legado en el mundo tecnológico

Desde 2005 como parte del equipo de Google, Cerf no solo trabajó en soluciones técnicas, sino también en la popularización de Internet en todo el mundo y en asegurar su apertura. Durante su carrera, Internet pasó de ser un pequeño proyecto científico a una parte integral de la vida humana. Hoy en día, el rápido desarrollo de la economía digital y el sector IT en Uzbekistán se construye precisamente sobre los protocolos abiertos cuyos cimientos puso Cerf.

Durante la conferencia, Cerf también compartió sus reflexiones sobre el futuro de la inteligencia artificial (AI). En su opinión, el hecho de que los modelos de AI actuales estén centralizados en unas pocas grandes laboratorias contradice la naturaleza originalmente descentralizada de Internet. Sin embargo, el experto predijo que la aparición futura de agentes de AI autónomos obligará a las empresas a regresar a protocolos abiertos y estandarizados.

«La interacción entre varios agentes provenientes de diversas fuentes generará una demanda de interoperabilidad y estandarización», afirmó Vinton Cerf. Según él, las empresas que definan estos estándares primero tendrán una gran influencia en la futura «economía de agentes».

Aunque la jubilación de Vinton Cerf es una gran pérdida para el mundo tecnológico, los principios de red abierta y global que dejó seguirán siendo una guía para las nuevas generaciones de programadores e ingenieros. Sus logros durante su carrera incluyen: