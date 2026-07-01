Wayve, líder en tecnología de conducción autónoma, paga 85 millones de dólares a sus empleados

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Wayve, líder en tecnología de conducción autónoma, paga 85 millones de dólares a sus empleados

La startup británica Wayve, desarrolladora de sistemas de conducción autónoma basados en AI, ha anunciado un programa de recompra de acciones (tender offer) de 85 millones de dólares para sus empleados. Este paso permite al personal convertir una parte de sus paquetes accionarios en efectivo. Actualmente, Wayve está valorada en 8.500 millones de dólares, convirtiéndola en una de las startups de AI más valiosas de Europa. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia .

Esta operación financiera cuenta con el respaldo de inversores actuales y nuevos de la compañía. Según TechCrunch, el prestigio de la empresa aumentó tras la ronda de inversión Series D de 1.200 millones de dólares realizada en febrero. En esa etapa, gigantes tecnológicos como Microsoft, NVIDIA y Uber realizaron grandes inversiones en el proyecto Wayve. Esta es la segunda medida de liquidez importante en la historia de la empresa, siendo la primera en mayo de 2024.

Estrategia de retención de talento

El método utilizado por Wayve es parte de una tendencia creciente entre las startups de AI modernas. Para evitar que sus empleados se pasen a la competencia o inicien sus propios proyectos, las empresas les ofrecen la oportunidad de obtener ingresos sin esperar a una oferta pública inicial (IPO). Esto representa una fuerte motivación, especialmente para los ingenieros altamente cualificados.

En los últimos meses, otras startups de AI reconocidas como ElevenLabs, Decagon y Linear también han realizado ofertas de recompra similares para sus empleados. Los inversores están dispuestos a comprar acciones de empresas con tales tasas de crecimiento, ya que confían en que el valor de estos negocios se multiplicará en el futuro.

Enfoque tecnológico único

A diferencia de sus competidores, Wayve no depende de mapas de alta definición (HD) en su sistema de conducción autónoma. El software desarrollado por la empresa se basa totalmente en redes neuronales, aprendiendo a conducir a través de la experiencia, al igual que un humano. Este modelo de "conductor universal" podría, en teoría, funcionar en cualquier país, bajo cualquier condición climática y en diversos modelos de automóviles sin ajustes adicionales.

Los planes futuros de la empresa también son significativos. Para finales de este año, Wayve planea probar servicios de robotaxis en colaboración con Uber. Además, se ha llegado a un acuerdo para integrar este sistema de AI en la nueva generación de vehículos de Nissan a partir de 2027. Actualmente, el número de empleados de la empresa supera los 1.200, el doble que el año pasado.

WayveInteligencia ArtificialVehículos AutónomosMicrosoftNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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