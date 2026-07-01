Koeman deja la selección de Países Bajos tras la derrota ante Marruecos

El seleccionador nacional de Países Bajos, Ronald Koeman, ha anunciado oficialmente su dimisión. El técnico de 63 años tomó esta decisión tras una participación fallida en la Copa del Mundo 2026.

Los «Oranje» se enfrentaron a Marruecos en los octavos de final. Tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga con un 1-1, los africanos se impusieron en la tanda de penaltis, eliminando a Países Bajos del torneo.

Koeman asume toda la responsabilidad

En un mensaje publicado en las redes sociales, Ronald Koeman expresó su profundo pesar por que su etapa en la selección nacional terminara de una manera tan dolorosa.

«Es muy lamentable que mi trayectoria en la selección termine así. Todos soñábamos con un Mundial para entrar en la historia. Pero no sucedió», escribió Koeman.

El técnico admitió que esperaba que Países Bajos llegara más lejos en el torneo, pero reconoció que el equipo no pudo cumplir con los objetivos establecidos.

«Nadie está más decepcionado que yo. Como seleccionador, asumo toda la responsabilidad», añadió.

Su táctica fue duramente criticada

La táctica conservadora de Países Bajos en el partido contra Marruecos fue duramente criticada por la prensa y los aficionados del país. Especialmente, el uso de cinco defensores y ceder la posesión del balón al rival generaron debate.

Tras el partido, Koeman defendió sus decisiones tácticas y afirmó que volvería a elegir el mismo camino en una situación similar. Sin embargo, un día después, decidió dejar su cargo.

Koeman dirigía a Países Bajos desde 2023

Ronald Koeman asumió por segunda vez la dirección de la selección de Países Bajos en enero de 2023. Bajo su mando, el equipo alcanzó las semifinales de la Euro 2024.

No obstante, las altas metas fijadas para el Mundial 2026 no se cumplieron. Aunque el equipo superó la fase de grupos, no pudo superar el obstáculo de Marruecos en el primer partido de eliminatorias.

Koeman ya había dirigido a la selección entre 2018 y 2020. Posteriormente trabajó en el FC Barcelona y regresó a la selección neerlandesa tras el Mundial 2022.

Países Bajos busca ahora un nuevo entrenador

La Federación Neerlandesa de Fútbol tiene ahora la tarea de nombrar a un nuevo seleccionador. La dimisión de Koeman es el primer gran cambio tras la temprana derrota del equipo en el Mundial.

La prensa local menciona varios nombres como posibles candidatos. Sin embargo, la federación aún no ha anunciado una decisión oficial sobre el nuevo seleccionador.

Ronald Koeman concluye así su segunda etapa al frente de la selección de Países Bajos, que comenzó con grandes esperanzas pero termina con una dolorosa derrota.