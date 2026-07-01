Mbappé habla abiertamente sobre su lucha por la bota de oro con Messi

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, se pronunció sobre la lucha por la «Bota de Oro» en el Mundial 2026 y su rivalidad con el argentino Lionel Messi.

El delantero de 27 años anotó un doblete en los octavos de final contra Suecia. Francia derrotó a su rival por 3-0, y Mbappé alcanzó los seis goles en el torneo, igualando a Messi en la lista de goleadores.

«No estoy siguiendo el juego de Messi»

Según una cita citada por The Touchline, Mbappé destacó que centra toda su atención en su propio juego y en los resultados de la selección francesa.

«No estoy siguiendo el juego de Messi. Él ha marcado, marcará y seguirá haciéndolo. Ya lo he dicho antes. Para competir con él, tengo que mostrarme aún mejor», dijo Mbappé.

Las palabras del futbolista francés demuestran que valora muy positivamente las capacidades de Messi. Al mismo tiempo, Mbappé se ha propuesto cumplir su tarea en cada encuentro en lugar de contar los resultados de su rival en la carrera por el gol.

El doblete contra Suecia aseguró la victoria

Francia anotó tres goles sin respuesta en la portería de Suecia en octavos de final. Mbappé marcó con precisión en los minutos 45 y 74, mientras que Bradley Barcola anotó el otro gol.

Mbappé logró por tercera vez en este mundial anotar dos goles en un mismo partido. Su segundo gol contra Suecia fue el sexto en el Mundial 2026, alcanzando así a Messi.

Además, el número total de goles de Mbappé en Mundiales llegó a 18. Con 10 goles anotados en fases de eliminación directa, registró el mejor resultado en la historia de los mundiales.

La situación puede cambiar en la carrera por el gol

Mbappé y Messi lideran actualmente la lista de goleadores del Mundial 2026 con seis goles cada uno. Sin embargo, el futbolista argentino aún no ha disputado su primer partido de eliminatorias.

Argentina se enfrentará a la selección de Cabo Verde en octavos de final. El encuentro se llevará a cabo el 3 de julio en Miami y comenzará el 4 de julio a las 03:00 hora de Tashkent.

Si Messi marca en este partido, podría volver a convertirse en el líder solitario de la carrera por el gol. Mbappé tendrá la oportunidad de responderle en el siguiente encuentro.

Francia se medirá ante Paraguay

Los pupilos de Didier Deschamps se enfrentarán a la selección de Paraguay en octavos de final. El representante sudamericano había empatado 1-1 contra Alemania en dieciseisavos, ganando en la tanda de penaltis.

El encuentro entre Francia y Paraguay tendrá lugar el 4 de julio en Filadelfia. El ganador jugará en cuartos de final contra el vencedor del duelo Canadá — Marruecos.

Kylian Mbappé volverá a ser una de las principales esperanzas de Francia en la siguiente etapa. El delantero no solo está liderando a su equipo, sino que también mantiene una lucha intensa y sin concesiones con Messi por la «Bota de Oro».