La selección de Inglaterra logró una victoria difícil contra la RD Congo en su primera prueba bajo el mando del nuevo entrenador Thomas Tuchel. Aunque los «Three Lions» ganaron 2-1, la calidad del juego y las acciones colectivas generaron numerosas dudas entre expertos y aficionados. Este encuentro fue una señal seria para las ambiciones de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026. Así lo informa Goal.com.

El partido comenzó bajo un escenario inesperado. Apenas al minuto 7 del encuentro disputado en el estadio de Atlanta, Bryan Sipeng venció a Jordan Pickford, poniendo por delante a los anfitriones nominales. Este gol evidenció el desorden y la falta de concentración en la defensa inglesa. A pesar de que Jude Bellingham y Marcus Rashford tuvieron ocasiones en la primera parte, el marcador no varió hasta el descanso.

Harry Kane — el verdadero salvador del equipo

En la segunda mitad, los cambios y ajustes tácticos realizados por Thomas Tuchel dieron resultado. El capitán Harry Kane demostró una vez más que es un delantero de clase mundial. Primero, empató el encuentro con un preciso cabezazo tras un centro de Anthony Gordon. Poco después, Kane anotó un doblete con un disparo potente y preciso desde fuera del área, brindando la victoria a su equipo.

Según el análisis de Goal.com, la selección de Inglaterra no está preparada en su estado actual para competir con los mejores equipos del mundo. A pesar de contar con un táctico tan fuerte como Thomas Tuchel, falta estabilidad en el juego y precisión en la definición de los ataques. Si el nivel de juego no mejora pronto, los sueños de triunfar en el Mundial 2026 podrían no cumplirse.

En la entrevista posterior al partido, Thomas Tuchel reconoció la voluntad de su equipo: «Creímos hasta el final y no dejamos de presionar en la segunda parte. El portero rival realizó paradas increíbles, pero los chicos no quisieron aceptar la derrota». Por las palabras del entrenador, se nota que está satisfecho de que el equipo no se haya rendido mentalmente, aunque tácticamente aún queda mucho trabajo por hacer.

La próxima prueba de la selección inglesa será el domingo contra México, uno de los anfitriones del torneo. Este duelo será otra oportunidad para que Tuchel corrija las deficiencias del equipo y pruebe nuevos esquemas tácticos. Los aficionados esperan no solo un resultado, sino un juego con más contenido.