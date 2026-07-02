Elon Musk quiere ayudar a las personas paralizadas a caminar de nuevo mediante Neuralink y Optimus

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Elon Musk quiere ayudar a las personas paralizadas a caminar de nuevo mediante Neuralink y Optimus

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha anunciado su próximo proyecto revolucionario que promete cambiar el futuro de la humanidad. Afirma que, al combinar las interfaces cerebrales Neuralink y los robots humanoides Optimus, será posible devolver la movilidad a las personas con discapacidad, especialmente a aquellas que sufren parálisis. Esto no es solo asistencia médica, sino un paso hacia la creación de un cuerpo cibernético completo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, los pacientes con chips Neuralink han aprendido a controlar computadoras y diversos dispositivos solo con el poder de la mente. Según Musk, esta tecnología permite a personas que han perdido la capacidad de comunicarse, como Stephen Hawking, interactuar con los demás a una velocidad casi normal. Sin embargo, la siguiente fase del proyecto apunta a objetivos aún más ambiciosos.

Cuerpo cibernético y piernas controladas por la mente

Según el nuevo concepto, Neuralink lee las señales del cerebro y las conecta con los componentes tecnológicos del robot Optimus. Por ejemplo, una persona que no puede usar sus piernas podrá controlar extremidades robotizadas sin botones ni joysticks, solo mediante comandos cerebrales. En este proceso, se establecerá una retroalimentación con la corteza somatosensorial del cerebro, permitiendo que el usuario sienta sensaciones a través de sus miembros artificiales.

Según la publicación ixbt.com, Elon Musk comparó este proyecto con la idea de «El hombre de los seis millones de dólares» de la ciencia ficción. Pero el multimillonario destaca que, en la vida real, un cuerpo cibernético así será mucho más económico. Según estimaciones, el costo total del sistema podría rondar los 60 000 dólares.

En opinión de Musk, los métodos actuales de comunicación humana (hablar o escribir) son extremadamente lentos e ineficientes. Neuralink elevará la velocidad de intercambio de datos entre el cerebro y el mundo digital a un nivel sin precedentes. Combinada con las capacidades del robot Optimus, esta tecnología servirá para superar las limitaciones biológicas del cuerpo humano.

Actualmente, el proceso de suministro de componentes para los robots Tesla Optimus ha comenzado. Se informa que la producción en masa de estos robots humanoides comenzará este verano. Esto indica que la idea de crear un cuerpo cibernético no es un futuro lejano, sino una realidad de los próximos años.

El éxito de esta tecnología podría abrir un nuevo capítulo no solo en la medicina, sino también en el desarrollo evolutivo de la humanidad. Si el tándem Neuralink y Optimus logra los resultados esperados, millones de personas podrán recuperar su independencia y convertirse en miembros plenos de la sociedad.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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